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Mustika Pertiwi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.56 WIB

Andovi Da Lopez dan Soleh Solihun Jadi Cagub-Cawagub di Film Bapak Paling Jujur

Poster Film Bapak Paling Jujur yang tayang di Bioskop pada 15 Oktober 2026. (Instagram @bapakpalingjujur) - Image

Poster Film Bapak Paling Jujur yang tayang di Bioskop pada 15 Oktober 2026. (Instagram @bapakpalingjujur)


JawaPos.com - Jika biasanya seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, hal tersebut justru menjadi masalah bagi Jonas Prakoso. Dalam film Bapak Paling Jujur, Jonas terkena kutukan yang membuat semua hal di kepalanya keluar begitu saja tanpa bisa disaring. 
 
Andovi Da Lopez memerankan Jonas Prakoso, calon gubernur yang tengah bersiap memenangkan pemilihan bersama calon wakil gubernurnya, Sambodo, yang diperankan Soleh Solihun. Keduanya menjadi pasangan calon yang harus menjaga citra di tengah persaingan politik. 
 
Sebelum terkena kutukan, Jonas dikenal pandai membangun citra sebagai calon pemimpin ideal. Bersama Sambodo dan tim suksesnya, Jonas menyusun berbagai strategi untuk menarik perhatian masyarakat dan memenangkan pemilihan. 
 
 
Namun, situasi berubah setelah Jonas mendapat kutukan dari sang nenek. Kutukan tersebut membuat Jonas kehilangan kemampuan untuk berbohong sekaligus tidak mampu menyaring perkataannya. 
 
Apapun yang ada di dalam pikirannya dapat langsung keluar melalui ucapan. Rahasia, pemikiran pribadi, hingga hal-hal yang seharusnya tidak disampaikan kepada publik pun mulai terbongkar di hadapan keluarga, tim sukses, lawan politik, hingga masyarakat. 
 
Kondisi tersebut menjadi persoalan bagi Jonas yang sedang menjalani kampanye. Alih-alih menjaga citra sebagai calon pemimpin, kejujuran tanpa filter justru membuat berbagai situasi menjadi kacau. 
 
Sementara itu, Sambodo sebagai calon wakil gubernur turut berada di tengah kekacauan yang ditimbulkan Jonas. Karakter yang diperankan Soleh Solihun turut menjadi bagian dari pasangan calon yang menghadapi konsekuensi dari kutukan Jonas. 
 
 
Karakter Jonas dan Sambodo dalam film merupakan rangkuman dari berbagai sosok pejabat yang mereka temui dan amati. Meski mengangkat kehidupan politik, film tersebut dikemas melalui komedi sehingga persoalan yang ditampilkan dapat dinikmati tanpa membutuhkan pengetahuan politik tertentu. 
 
Film Bapak Paling Jujur merupakan drama komedi yang disutradarai Fajar Nugros. Cerita yang diadaptasi dari film Brasil O Candidato Honesto (2014) dan dikembangkan kembali dengan menyesuaikan karakter, humor, serta situasi yang dekat dengan masyarakat Indonesia.  Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026. 
 
Selain Andovi Da Lopez dan Soleh Solihun, film ini turut dibintangi Claresta Taufan, Benidictus Siregar, Nayla D. Purnama, David Nurbianto, Mieke Shahir, Indy Barends,dan sejumlah pemain lainnya. 
Editor: Bintang Pradewo
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