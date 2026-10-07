Lee Bo Young dan Kang Tae Oh Bintangi Drama Baru Divorce Investigator Hong Mal Geum

JawaPos.com - Lee Bo Young dan Kang Tae Oh akan menjadi pemeran utama dalam drama terbaru berjudul Divorce Investigator Hong Mal Geum.

Drama ini memadukan unsur komedi, hukum, dan keluarga melalui kisah seorang ibu tunggal yang memulai kehidupan baru sebagai penyelidik pengadilan keluarga.

Lee Bo Young akan memerankan Hong Mal Geum, sementara Kang Tae Oh dipercaya memainkan karakter pengacara bernama Charles Kim. Drama tersebut dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2027.

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Hong Mal Geum merupakan seorang ibu yang membesarkan tiga anak seorang diri setelah mengalami perceraian. Ia juga tumbuh dalam keluarga yang pernah mengalami perceraian, sehingga memiliki pengalaman pribadi yang kuat dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

Berbekal latar belakang psikologi, Mal Geum kemudian menjadi penyelidik pengadilan keluarga dan menangani berbagai kasus seperti perceraian, adopsi, perwalian, hingga kekerasan terhadap anak.

Kang Tae Oh akan tampil sebagai Charles Kim, seorang pengacara yang memiliki tingkat kemenangan 100 persen. Berbeda dengan sosok idealis yang menjunjung tinggi kehormatan profesi, Charles lebih mengutamakan uang.

Ia juga memiliki hubungan masa lalu yang tidak menyenangkan dengan Mal Geum karena pernah menjadi pengacara mantan suaminya dalam proses perceraian.