Yim Si Wan dan Seol In Ah Tampilkan Pesona Berbeda di Poster Drama Love in Disguise

JawaPos.com - Drama terbaru Love in Disguise buat penonton penasaran menjelang penayangannya. Drama bergenre romance thriller tersebut baru saja merilis poster karakter yang menampilkan Yim Si Wan, Seol In Ah, Kim Jung Hyun, dan Yeonwoo dengan pesona serta kepribadian berbeda.

Menurut laporan Soompi, poster terbaru memperkenalkan karakter Yoon Yi Jun, Kang Jae Hee, Kim Si Hyun, dan Lee Hye Jung. Yim Si Wan tampil sebagai Yoon Yi Jun, direktur eksekutif Taegang Group sekaligus pewaris chaebol yang terlihat elegan dan penuh percaya diri.

Sementara itu, Seol In Ah memerankan Kang Jae Hee, mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadi Yoon Yi Jun untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang menjerat sang pewaris.

Dalam poster lainnya, Kang Jae Hee terlihat mengenakan setelan rapi dengan ekspresi yang sedikit kebingungan. Penampilannya menjadi kontras dengan Yoon Yi Jun yang memancarkan aura sophisticated dan sensual saat berada di tengah sebuah pesta. Perbedaan karakter keduanya pun diprediksi menjadi salah satu daya tarik utama drama.

Kim Jung Hyun turut mencuri perhatian sebagai Kim Si Hyun, sahabat lama Yoon Yi Jun sekaligus pengacara yang bekerja dalam tim hukum Taegang Group.

Ia ditampilkan dengan kesan lembut dan tenang. Sementara itu, Yeonwoo berperan sebagai Lee Hye Jung, sekretaris ketua Taegang Group yang memiliki kepribadian berbeda antara saat bekerja dan setelah jam kantor.

Love in Disguise mengisahkan Yoon Yi Jun yang tiba-tiba menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Untuk mengungkap kebenaran, Kang Jae Hee menjalankan penyamaran sebagai sekretaris pribadinya.

Namun, penyamarannya justru menghadirkan situasi tak terduga karena Yoon Yi Jun mengira sekretaris barunya adalah seorang pria, sementara dirinya perlahan mulai memiliki perasaan terhadap Jae Hee.