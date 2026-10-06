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Meuthia Nabila
Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.41 WIB

TWICE akan Merayakan Debut ke-11 dengan Fan Party 'ONCE UPON A THRI11' untuk 750 Penggemar

TWICE akan merayakan ulang tahun kesebelas 'ONCE UPON A THRI11'. (Instagram TWICE @twicetagram)

 

 
JawaPos.com - TWICE akan merayakan ulang tahun kesebelas mereka dengan pesta penggemar yang intim, khusus bagi 750 penggemar.
 
Menurut laporan Sports Kyunghyang pada tanggal 6 Oktober, TWICE akan menggelar fan party peringatan ulang tahun kesebelas bertajuk 'ONCE UPON A THRI11' pada tanggal 17 Oktober di Seoul. 
 
Acara ini akan berlangsung dalam tiga sesi yaitu pukul 14.00, 16.00, dan 18.00 KST (Korea Standard Time) dengan kapasitas hingga 250 penggemar pada setiap sesinya.
 
Hanya anggota generasi kelima ONCE (nama penggemar TWICE) yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat mendaftar. 
 
Alih-alih menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, peserta akan dipilih melalui undian acak.
 
Pendaftaran akan dibuka selama 10 menit pada pukul 12.00, 15.00, dan 18.00 KST tanggal 6 Oktober. 
 
Dikutip dari Allkpop, lokasi tepat fan party akan berada di Seoul dan diinformasikan secara terpisah, kepada penggemar yang terpilih.
 
TWICE debut pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan lagu 'Like OOH-AHH,' dan pesta penggemar tersebut akan digelar hanya beberapa hari sebelum peringatan sebelas tahun debut mereka.
 
Sementara itu, TWICE telah merampungkan tur dunia mereka yang bertajuk 'THIS IS FOR' pada awal tahun ini, dan salah satu anggotanya, Nayeon, baru saja merilis 'Bye Bye Inhibitions,' sebuah kolaborasi dengan DJ asal Brasil, Alok.
 
Saat ini, Jeongyeon dan Chaeyoung memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan JYP Entertainment namun masih menjadi anggota Twice.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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