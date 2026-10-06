Bagaimana Seol In Ah dapat Melindungi Yim Si Wan? Simak di Drama Love In Disguise

Seol In Ah dan Yim Si Wan. Sumber Foto: Soompi
Jawapos.com – Aksi menegangkan antara Seol In Ah yang melindungi Yim Si Wan akan dapat disaksikan penggemar di drama Korea Love in Disguise.
Dikutip dari Soompi, Selasa (6/10), foto-foto baru dirilis menjelang penayangan perdananya pada 19 oktober.
Bergenre thriller romantic, drama ini mengisahkan tentang Yoon Yi Jun (Yim Si Wan), pewaris konglomerat (chaebol).
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Menariknya, ada Kang Jae Hee (Seol In Ah), mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadinya untuk menyelidiki pria itu.
Saat mencari sekretaris pribadi baru, Yoon Yi Jun memilih Kang Jae Hee, seorang mantan anggota pasukan khusus
Meski begitu, ternyata Kang Jae Hee sebenarnya adalah seorang detektif yang menyamar untuk mendekati Yoon Yi Jun dan mengungkap bukti penting dalam kasus pembunuhan tersebut.
Memilih cara tak lazim Kang Jae Hee dalam melindungi Yoon Yi Jun pasti akan membuat pria itu terkejut di setiap kesempatan.
Kang Jae Hee memberikan perlindungan yang begitu ketat hingga jarak mereka menjadi sangat dekat, sulit membedakan apakah ia sedang melindungi atau justru sedang mengawasinya.
Pekerjaannya sebagai sekretaris pribadi yang berani dan tanpa ragu, ia mencurahkan seluruh dirinya dalam menjalankan tugas
Tim produksi berkomentar, “Kisah romansa yang seru namun penuh ketegangan ini akan dihadirkan, semoga penonton menyukainya.”
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