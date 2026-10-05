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Leni Setya Wati
Senin, 5 Oktober 2026 | 23.24 WIB

New THE BOYZ Resmi Gabung Agensi Baru, Tampil dengan Profil Foto Terbaru

New the boyz (X @kpop_herald) - Image

New the boyz (X @kpop_herald)

JawaPos.com – New THE BOYZ, buka babak baru dalam perjalanan kariernya bersama agensi baru. Menurut laporan Soompi, pada 28 September 2026 New mengumumkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak eksklusif dengan ONLY NEW Entertainment sekaligus memperkenalkan sejumlah profil foto terbaru melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam foto hitam putih, New tampil dengan setelan jas hitam yang memberikan kesan tenang dan elegan. Sementara itu, foto lainnya memperlihatkan sisi yang lebih santai ketika ia mengenakan kaus putih dan celana jeans. Pose natural, senyuman, hingga kedipan mata membuat profil terbarunya menghadirkan karakter yang berbeda dari penampilan formalnya.

ONLY NEW Entertainment menyambut kehadiran New dengan menyebut sang artis memiliki warna vokal yang khas serta kemampuan yang kuat.

Agensi juga menilai New mampu menunjukkan pesonanya di berbagai bidang dan berkomitmen untuk mendukung perjalanan kariernya agar seluruh potensinya dapat berkembang secara maksimal.

New sebelumnya debut sebagai anggota THE BOYZ pada 2017. Selain aktif sebagai vokalis grup, ia juga telah memperluas aktivitas individunya, termasuk tampil di panggung musikal.

Pengalamannya di bidang musik dan pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang New sebagai seorang entertainer.

Sementara New memulai perjalanan baru bersama ONLY NEW Entertainment, aktivitas grup THE BOYZ juga tetap berlanjut. Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, Q, Sunwoo, dan Eric akan meneruskan kegiatan sebagai grup beranggotakan sembilan orang di bawah label baru.

Dengan bergabungnya New ke agensi yang menggunakan namanya sebagai identitas, perhatian kini tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil sang vokalis.

Profil foto terbaru itu sekaligus menjadi penanda awal untuk era baru New setelah bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu anggota THE BOYZ.

Editor: Candra Mega Sari
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