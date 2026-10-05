Park You Na Jadi Aktris Idola yang Jatuh Hati pada Jung Yong Hwa di Oh My Guard

JawaPos.com – Park You Na akan tunjukkan sisi berbeda dalam drama romantis terbaru Oh My Guard. Menurut laporan Soompi, ia memerankan Song Na Ri, seorang aktris sekaligus anggota girl group yang mulai memiliki perasaan kepada Uhm Tae Bong, karakter yang dimainkan oleh Jung Yong Hwa CNBLUE.

Song Na Ri digambarkan sebagai sosok yang berhasil mencapai posisi sebagai bintang papan atas berkat penampilan menarik dan kepercayaan dirinya. Meski demikian, ia tidak ingin hanya dikenal karena visual.

Na Ri memiliki ambisi besar untuk membuktikan kemampuan aktingnya sehingga ia berlatih dengan sangat serius hingga naskah yang digunakannya pun berkali-kali terlihat usang.

Hubungan Na Ri dan Uhm Tae Bong semakin dekat setelah keduanya beberapa kali bekerja sama dalam proyek akting.

Tae Bong sendiri merupakan aktor papan atas yang dikenal sebagai spesialis drama romantis. Dari berbagai interaksi, Na Ri perlahan mulai menyadari bahwa dirinya memiliki perasaan khusus kepada sang aktor.

Perasaan itu muncul karena Tae Bong menjadi salah satu orang yang mampu melihat kesungguhan dan kerja keras Na Ri sebagai seorang aktris.

Di hadapan publik, Na Ri tampil percaya diri sebagai bintang terkenal. Namun ketika berada bersama Tae Bong, ia justru menunjukkan sisi yang lebih lembut dan membiarkan dirinya terbawa oleh perasaan.

Oh My Guard sendiri mengisahkan Uhm Tae Bong, aktor papan atas yang memiliki satu aturan misterius, yakni selalu menolak melakukan adegan ciuman.

Kehidupannya berubah setelah Oh Hae Ra yang diperankan Hong Seung Hee mengalami kecelakaan dan yakin bahwa dirinya adalah Cha Hong Doo, tokoh utama perempuan dalam drama Tae Bong.