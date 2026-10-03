Selidiki Kasus Berbahaya, Intip Kisah Son Suk Ku dan Nagayama Eita dalam Drama The Blue Road

Son Suk Ku dan Nagayama Eita. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Telah merilis poster dan teaser baru, drama Korea milik Netflix, The Blue Road, membuat penasaran penggemar
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (3/10), Son Suk Ku dan Nagayama Eita akan membintangi drama ini, yang merupakan karya sutradara Han Jun Hee
Drama ini mengisahkan dua detektif yang melacak serangkaian pembunuhan yang terjadi di Korea dan Jepang, yaitu Son Suk Ku sebagai Kim Seok, seorang detektif dari Unit Investigasi Bergerak Kepolisian Metropolitan Seoul.
Sementara Nagayama Eita memerankan Inose, detektif dari Divisi Investigasi Pertama Kepolisian Metropolitan Tokyo.
Poster tersebut menampilkan Kim Seok dan Inose yang masing-masing berdiri di gang-gang sempit di Jepang dan Korea.
Penemuan jenazah dengan kondisi anggota tubuh terpelintir serta pesan-pesan yang ditinggalkan di tempat kejadian menjadi petunjuk kunci penghubung kasus-kasus pembunuhan berantai tersebut.
Dalam trailernya, proses pelacakan kasus oleh kedua detektif di lokasi masing-masing ditampilkan melalui teknik penyuntingan cepat yang bergantian.
Tulisan bahasa Korea dan Jepang yang dibuat menggunakan darah korban ditemukan di tempat kejadian, dan Kim Seok serta Inose mulai mendalami fakta bahwa kejahatan tersebut terjadi di kedua negara.
dengan sekuat tenaga, Kim Seok mengejar tersangka dengan menerobos kerumunan, sementara Inose menangani kasus ini dengan emosi yang meluap-luap.
Kim Shin Rock berperan sebagai Lee Yoon Ok, seorang pengusaha wanita keturunan Korea di Jepang (Zainichi), The Blue Road tayang 20 November, tungguin ya
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