Kolaborasi Andi Rianto-Stevan Pasaribu Hadirkan “Siapa Yang Tahan”, tentang Cinta yang Melukai

Andi Rianto dan Stevan Pasaribu kolaborasi menghadirkan single “Siapa Yang Tahan”. (dok. Musica Studio's)
JawaPos.com - Stevan Pasaribu kembali menghadirkan karya terbaru lewat kolaborasinya bersama komposer Andi Rianto. Keduanya merilis single berjudul “Siapa yang Tahan”, sebuah lagu yang mengangkat kisah tentang hubungan penuh luka ketika seseorang terus bertahan meski cinta yang dijalani sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan.
Lagu yang resmi dirilis pada 30 September 2026 tersebut bercerita tentang seseorang yang berada di titik jenuh setelah berkali-kali mencoba mempertahankan hubungan. Harapan agar pasangan berubah secara perlahan berganti menjadi kesadaran bahwa sebuah hubungan tidak mungkin diperjuangkan oleh satu orang saja.
Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak orang yang pernah berada dalam hubungan yang sulit. Ada keinginan untuk bertahan karena masih mencintai, tetapi di sisi lain muncul kesadaran bahwa setiap orang memiliki batas ketika terus-menerus disakiti.
“Siapa yang Tahan” ditulis oleh Andi Rianto, Stevan Pasaribu, dan Kamga. Liriknya menggambarkan sosok pasangan yang keras kepala dan egois, sementara usaha untuk mempertahankan hubungan justru kembali menghasilkan luka.
Nuansa tersebut terlihat dari penggalan lirik, “Terpujilah wahai kerasnya kepalamu”, yang kemudian berlanjut pada bagian chorus dengan emosi yang semakin kuat.
Bagi Stevan Pasaribu, lagu ini bukan sekadar cerita tentang hubungan yang berakhir. Ia ingin membawa pendengar pada fase ketika seseorang mulai menyadari pentingnya mengenali batas dalam sebuah hubungan.
“Lewat lagu ini, aku ingin menyampaikan cerita tentang seseorang yang sudah terlalu lama bertahan dalam sebuah hubungan yang sebenarnya sudah banyak melukainya. Kadang kita bertahan bukan karena semuanya masih baik-baik saja, tapi karena masih berharap keadaan bisa berubah," kata Stevan.
"Sampai akhirnya kita sadar bahwa hubungan itu nggak bisa diperjuangin sendirian. Buat aku, 'Siapa yang Tahan' bukan cuma tentang berakhirnya sebuah hubungan, tapi tentang keberanian untuk mengakui bahwa kita juga punya batas dan berhak memilih diri sendiri,” imbuhnya.
Secara musikal, kolaborasi Stevan Pasaribu dan Andi Rianto mempertemukan karakter vokal Stevan dengan aransemen yang memiliki warna megah dan sinematik. Kekuatan orkestrasi semakin terasa melalui keterlibatan Budapest Scoring Orchestra.
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Jawa Pos
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