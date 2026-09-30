Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 15.55 WIB

Nirvana Dianugerahi Video Vanguard Award di VMA 2026 Sekaligus Mengenang Sang Vokalis Kurt Cobain

Dave Grohl, Krist Novoselic, dan Pat Smear (Instagram @rocksound) - Image

Dave Grohl, Krist Novoselic, dan Pat Smear (Instagram @rocksound)

JawaPos.com – Nirvana menerima penghargaan Video Vanguard Award dalam ajang MTV VMAs 2026 yang berlangsung di Peacock Theater, Los Angeles.

Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Selasa (27/9), Penghargaan tersebut diserahkan vokalis Public Enemy, Chuck D, kepada Dave Grohl, Krist Novoselic, dan Pat Smear sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan musik band grunge rock era 1990-an tersebut.

Dalam pidatonya, Chuck D menyoroti keberanian Nirvana mempertahankan visi musik mereka dan pengaruhnya terhadap berbagai generasi musisi setelahnya.

Saat menerima penghargaan, Krist Novoselic mengenang mendiang Kurt Cobain sebagai sosok penting di balik visi artistik dan video musik Nirvana.

Novoselic mengatakan Cobain merupakan seniman yang unik dan tidak menyangka musik serta estetika Nirvana akan memiliki pengaruh besar bagi banyak orang.

Novoselic juga menyebut musik Nirvana terus beresonansi karena menghadirkan keaslian dan pesan untuk menjadi diri sendiri, sesuatu yang menurutnya akan dihargai Cobain.

Penghargaan Video Vanguard Award menambah catatan prestasi Nirvana di MTV VMAs, setelah band tersebut sebelumnya meraih lima penghargaan dari 10 nominasi.

Salah satu kemenangan mereka terjadi pada 1992 melalui kategori Artis Pendatang Baru Terbaik dalam Video dan Video Alternatif Terbaik untuk lagu “Smells Like Teen Spirit”.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nirvana Rayakan 35 Tahun Nevermind, 4 Fakta Album yang Mengubah Musik Rock 90-an secara Global - Image
Music & Movie

Nirvana Rayakan 35 Tahun Nevermind, 4 Fakta Album yang Mengubah Musik Rock 90-an secara Global

Jumat, 25 September 2026 | 16.34 WIB

5 Fakta Misteri Kematian Kurt Cobain Kembali Mencuat Setelah 32 Tahun - Image
Entertainment

5 Fakta Misteri Kematian Kurt Cobain Kembali Mencuat Setelah 32 Tahun

Sabtu, 4 April 2026 | 13.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore