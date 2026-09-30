Nirvana Dianugerahi Video Vanguard Award di VMA 2026 Sekaligus Mengenang Sang Vokalis Kurt Cobain

Dave Grohl, Krist Novoselic, dan Pat Smear (Instagram @rocksound)
JawaPos.com – Nirvana menerima penghargaan Video Vanguard Award dalam ajang MTV VMAs 2026 yang berlangsung di Peacock Theater, Los Angeles.
Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Selasa (27/9), Penghargaan tersebut diserahkan vokalis Public Enemy, Chuck D, kepada Dave Grohl, Krist Novoselic, dan Pat Smear sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan musik band grunge rock era 1990-an tersebut.
Dalam pidatonya, Chuck D menyoroti keberanian Nirvana mempertahankan visi musik mereka dan pengaruhnya terhadap berbagai generasi musisi setelahnya.
Saat menerima penghargaan, Krist Novoselic mengenang mendiang Kurt Cobain sebagai sosok penting di balik visi artistik dan video musik Nirvana.
Novoselic mengatakan Cobain merupakan seniman yang unik dan tidak menyangka musik serta estetika Nirvana akan memiliki pengaruh besar bagi banyak orang.
Novoselic juga menyebut musik Nirvana terus beresonansi karena menghadirkan keaslian dan pesan untuk menjadi diri sendiri, sesuatu yang menurutnya akan dihargai Cobain.
Penghargaan Video Vanguard Award menambah catatan prestasi Nirvana di MTV VMAs, setelah band tersebut sebelumnya meraih lima penghargaan dari 10 nominasi.
Salah satu kemenangan mereka terjadi pada 1992 melalui kategori Artis Pendatang Baru Terbaik dalam Video dan Video Alternatif Terbaik untuk lagu “Smells Like Teen Spirit”.
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