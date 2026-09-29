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Leni Setya Wati
Selasa, 29 September 2026 | 23.11 WIB

Danielle Tetap Bagikan Kabar Perjalanan di Tengah Perseteruan Hukum dengan ADOR

danielle (x @popempirex) - Image

danielle (x @popempirex)

JawaPos.com – Danielle, mantan anggota NewJeans, berikan kabar pada penggemar melalui media sosial di tengah sengketa hukum yang masih berlangsung dengan ADOR.

Menurut laporan allkpop, Danielle mengunggah sejumlah foto tanpa keterangan, memperlihatkan dirinya sedang melakukan perjalanan selama masa libur Chuseok.

Dalam salah satu foto, Danielle terlihat mengambil swafoto ketika berada di dalam pesawat. Ia mengenakan topi bermotif kotak-kotak berwarna merah muda, kacamata hitam, serta headphone yang memberikan kesan santai selama perjalanan.

Foto lainnya memperlihatkan pemandangan dari jendela pesawat berupa hamparan laut biru dengan terumbu karang dan lanskap alam.

Unggahan tersebut menjadi salah satu kabar terbaru Danielle setelah sebelumnya ia juga membagikan sejumlah momen personal kepada penggemar.

Pada awal September, Danielle mengunggah video bertajuk Detour di kanal YouTube pribadinya dan berbicara mengenai rencana perjalanan solo pertamanya. Ia menyebut belum mengetahui ke mana perjalanan tersebut akan membawanya, tetapi mengaku antusias menyambut pengalaman baru.

Di sisi lain, Danielle masih menghadapi perkara hukum dengan ADOR. Agensi tersebut sebelumnya mengakhiri kontrak eksklusif Danielle dan mengajukan gugatan yang juga melibatkan anggota keluarganya serta mantan CEO ADOR, Min Hee Jin. Nilai tuntutan ganti rugi tersebut kemudian dikurangi menjadi sekitar 33,1 miliar won.

Persidangan terbaru pada September juga memperlihatkan perbedaan pandangan antara kedua pihak. Kuasa hukum Danielle mempertanyakan apakah ADOR benar-benar memiliki rencana dan kemampuan untuk melanjutkan aktivitas NewJeans, sementara ADOR mempertahankan argumennya mengenai dampak sengketa terhadap aktivitas grup. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026.

Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan, Danielle tampaknya tetap membagikan sebagian kecil aktivitas pribadinya kepada penggemar.

Foto-foto perjalanan terbaru tersebut pun menjadi perhatian karena memperlihatkan sisi santai Danielle saat menikmati waktu di luar kesibukan dan persoalan hukum yang tengah dihadapinya.

Editor: Hanny Suwindari
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