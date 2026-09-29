Film The Assassin(s) Raih 1 Juta Penonton dalam Kurang dari Empat Hari

JawaPos.com – Film Korea The Assassin(s) menunjukkan performa di box office sejak pertama kali dirilis.

Menurut laporan Soompi, film yang dibintangi Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta penonton dalam waktu kurang dari empat hari setelah tayang perdana pada 23 September 2026.

Pencapaian tersebut diumumkan oleh Korean Film Council pada 26 September. Berdasarkan data yang dirilis, The Assassin(s) telah mencatat total 1.057.760 penonton.

Angka tersebut membuat film arahan sutradara Hur Jin Ho ini melewati angka 1 juta penonton hanya dalam beberapa hari setelah debut di bioskop Korea Selatan.

The Assassin(s) juga berhasil mempertahankan posisi puncak box office Korea selama tiga hari berturut-turut. Film tersebut langsung menempati peringkat pertama sejak Jumat, 23 September, dan terus mempertahankan dominasinya hingga Jumat, 25 September.

The Assassin(s) merupakan film thriller sejarah yang menghadirkan kisah penuh ketegangan dengan latar peristiwa politik Korea Selatan.

Film ini terinspirasi dari upaya pembunuhan terhadap Presiden Park Chung-hee pada 1974, sebuah peristiwa yang berujung pada kematian ibu negara saat itu.

Selain Hur Jin Ho sebagai sutradara, film ini diperkuat jajaran pemeran utama seperti Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho.

Perpaduan antara cerita sejarah, ketegangan politik, serta jajaran aktor ternama menjadi salah satu daya tarik yang membuat film ini mendapat perhatian sejak sebelum penayangannya.