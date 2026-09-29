Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 29 September 2026 | 23.06 WIB

Film The Assassin(s) Raih 1 Juta Penonton dalam Kurang dari Empat Hari

lee min ho (x @actorleeminho) - Image

lee min ho (x @actorleeminho)

JawaPos.com – Film Korea The Assassin(s) menunjukkan performa di box office sejak pertama kali dirilis.

Menurut laporan Soompi, film yang dibintangi Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta penonton dalam waktu kurang dari empat hari setelah tayang perdana pada 23 September 2026.

Pencapaian tersebut diumumkan oleh Korean Film Council pada 26 September. Berdasarkan data yang dirilis, The Assassin(s) telah mencatat total 1.057.760 penonton.

Angka tersebut membuat film arahan sutradara Hur Jin Ho ini melewati angka 1 juta penonton hanya dalam beberapa hari setelah debut di bioskop Korea Selatan.

The Assassin(s) juga berhasil mempertahankan posisi puncak box office Korea selama tiga hari berturut-turut. Film tersebut langsung menempati peringkat pertama sejak Jumat, 23 September, dan terus mempertahankan dominasinya hingga Jumat, 25 September.

The Assassin(s) merupakan film thriller sejarah yang menghadirkan kisah penuh ketegangan dengan latar peristiwa politik Korea Selatan.

Film ini terinspirasi dari upaya pembunuhan terhadap Presiden Park Chung-hee pada 1974, sebuah peristiwa yang berujung pada kematian ibu negara saat itu.

Selain Hur Jin Ho sebagai sutradara, film ini diperkuat jajaran pemeran utama seperti Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho.

Perpaduan antara cerita sejarah, ketegangan politik, serta jajaran aktor ternama menjadi salah satu daya tarik yang membuat film ini mendapat perhatian sejak sebelum penayangannya.

Dengan capaian lebih dari 1 juta penonton dalam waktu singkat, The Assassin(s) kini melanjutkan perjalanan perdananya di box office Korea.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kasus Apa yang diselesaikan Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho dalam The Assassin(s)? Simak Le - Image
Music & Movie

Kasus Apa yang diselesaikan Yoo Hae Jin, Park Hae Il, dan Lee Min Ho dalam The Assassin(s)? Simak Le

Rabu, 16 September 2026 | 13.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore