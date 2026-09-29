Lukman Sardi Ungkap Pengalaman Spiritual di Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah

Jumpa pers film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Lukman Sardi kembali memerankan Romo Rendra dalam film horor religi Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. Bagi aktor 55 tahun tersebut, keterlibatannya dalam sekuel ini bukan sekadar kesempatan untuk kembali memainkan karakter pastor yang melakukan praktik eksorsisme, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual yang membekas secara personal.
Lukman mengaku proses pendalaman karakter dan berbagai pengalaman selama produksi membuatnya memperoleh perspektif baru mengenai iman dan hubungan manusia dengan Tuhan.
"Tentu dalam setiap film yang saya terlibat, ada hal-hal personal yang membuat saya mendapatkan pengalaman atau proses baru," kata Lukman Sardi di Gandaria City, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/9).
Menurut Lukman, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah memberinya kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang kekuatan iman, kasih, dan keyakinan bahwa kuasa Tuhan berada di atas segala sesuatu.
"Khususnya buat film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah, di sini kita bicara tentang kekuatan iman, kasih, dan di mana pun berada, kuasa Tuhan adalah yang paling berkuasa," ujar aktor keturunan Jawa-Bugis.
Pengalaman tersebut bahkan turut memengaruhi cara Lukman dalam memandang kehidupan. Ia mengatakan proses menjalani peran Romo Rendra dan mendalami unsur keagamaan dalam cerita membuat dirinya semakin belajar untuk berserah kepada Tuhan.
"Buat saya secara personal, ini membuat saya semakin berserah dan semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saya. Itu sangat personal buat saya," tutur suami Pricillia Pullunggono tersebut.
Selain merasakan pengalaman spiritual, ada momen lain yang membuat keterlibatan Lukman dalam film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah terasa istimewa. Ia mendapat kesempatan beradu akting dengan aktris Lydia Kandou yang memerankan karakter Suster Aloysia.
Lukman tak menutupi rasa gugupnya ketika harus menjalani adegan bersama aktris senior tersebut. Baginya, Lydia Kandou merupakan salah satu legenda perfilman Indonesia sehingga kesempatan berada dalam satu adegan menjadi pengalaman yang sangat berkesan sekaligus berharga.
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