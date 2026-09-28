Tampil di Festival Universitas, May RESCENE Sempat Alami Masalah Kostum 

rescene (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – May RESCENE mengalami situasi tak terduga saat tampil di festival Universitas Myongji.

Menurut laporan allkpop, video penampilan RESCENE saat membawakan “Deja Vu” menjadi perhatian setelah zipper bagian belakang atasan May tiba-tiba turun selama pertunjukan.

Beruntung, situasi tersebut dapat ditangani dengan cepat berkat perhatian dan respons sigap dari para member.

Dalam video yang beredar di media sosial, May terlihat tetap melanjutkan koreografi meski menyadari adanya masalah pada kostumnya.

Di tengah perpindahan posisi para member, May kemudian memberi tahu Minami bahwa bagian belakang pakaiannya bermasalah.

Minami pun langsung memahami situasi tersebut dan terus memperhatikan kondisi kostum May hingga lagu selesai.

Dakhir penampilan, Minami segera menghampiri May bersama Woni. Keduanya membantu menaikkan kembali zipper dan merapikan pakaian May agar kembali pada posisi semestinya.

Respons cepat tersebut membuat situasi yang berpotensi mengganggu penampilan dapat diselesaikan tanpa menghentikan pertunjukan.

Momen tersebut kemudian mendapat banyak perhatian dari penggemar. Sejumlah komentar memuji sikap Minami dan Woni yang langsung membantu rekan satu grupnya, sekaligus menyoroti kekompakan RESCENE ketika menghadapi situasi tak terduga di atas panggung.

Insiden ini juga memperlihatkan bagaimana May tetap berusaha menjalankan penampilannya secara profesional meski menghadapi kendala kostum. Alih-alih membuat pertunjukan terhenti, para member saling membantu sambil tetap menyelesaikan koreografi hingga lagu berakhir.