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Risma Azzah Fatin
Jumat, 25 September 2026 | 16.34 WIB

Nirvana Rayakan 35 Tahun Nevermind, 4 Fakta Album yang Mengubah Musik Rock 90-an secara Global

Nirvana (Instagram @livenirvana) - Image

Nirvana (Instagram @livenirvana)

JawaPos.com – Album Nevermind milik Nirvana genap berusia 35 tahun pada 24 September 2026 dan tetap menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah musik rock.

Dirilis pada 1991, album tersebut tidak hanya mengangkat Nirvana ke panggung musik internasional, tetapi juga membantu membawa rock alternatif dari ranah khusus menuju arus utama.

Dalam peringatan 35 tahun perilisannya, berikut empat fakta yang menunjukkan pengaruh besar Nevermind terhadap perkembangan musik rock populer pada era 1990-an, seperti dilansir dari laman Forbes pada Kamis (24/9).

1.     Dari posisi 144 hingga menjadi nomor 1 Billboard 200

Nevermind awalnya debut di posisi ke-144 Billboard 200, tetapi permintaan terhadap album tersebut meningkat pesat hingga akhirnya menduduki posisi nomor satu pada Januari 1992.

Nevermind menggantikan Dangerous milik Michael Jackson di puncak tangga album Amerika Serikat, menjadi simbol perubahan selera musik populer saat itu. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa musik dengan karakter rock alternatif dan grunge dapat bersaing secara langsung dengan rilisan pop arus utama.

2.     Nevermind Membantu Membawa Rock Alternatif ke Arus Utama

Kesuksesan album tersebut membuat label rekaman, radio, dan MTV semakin memperhatikan musik alternatif, sementara Seattle menjadi salah satu pusat perhatian industri musik Amerika Serikat.

Editor: Novia Tri Astuti
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