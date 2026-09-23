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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 17.43 WIB

Dahyun dan Cha Woo-min Jadi Pemeran Utama Film Youth Romance Terbaru

dahyun (x @oneilymusic) - Image

dahyun (x @oneilymusic)

JawaPos.com – Dahyun TWICE dan Cha Woo-min dipertemukan sebagai pasangan utama dalam film terbaru berjudul Clouds Roll Like Gureumi. Kabar casting keduanya dikonfirmasi setelah mereka menyelesaikan sesi pembacaan naskah.

Menurut laporan Soompi, perusahaan produksi npio Entertainment membenarkan bahwa Dahyun dan Cha Woo-min telah terpilih sebagai pemeran utama film tersebut.

Clouds Roll Like Gureumi merupakan film bergenre youth romance yang mengikuti kisah seorang pria dan wanita dengan kepribadian bertolak belakang.

Keduanya kerap terlibat adu mulut dan saling berdebat, tetapi perlahan hubungan tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat. Dari hubungan yang awalnya dipenuhi perselisihan, mereka akhirnya menemukan kenyamanan satu sama lain.

Dahyun akan memerankan Oh Gu-reum, seorang mahasiswa jurusan seni yang dikenal memiliki lidah setajam kepribadiannya. Ia tidak tinggal diam ketika berhadapan dengan orang yang bersikap kasar dan mampu membalas perkataan tersebut dengan kecerdasan yang sama tajamnya.

Karakter ini menjadi kesempatan baru bagi Dahyun untuk memperluas perjalanan aktingnya setelah sebelumnya tampil dalam sejumlah proyek layar kaca.

Cha Woo-min berperan sebagai Kim Jun-san, mahasiswa pendidikan jasmani yang memiliki spesialisasi di bidang renang.

Pertemuan Jun-san dengan Gu-reum menjadi awal dari hubungan yang penuh perdebatan sekaligus perlahan memperlihatkan sisi lembut keduanya. Dinamika dua karakter dengan kepribadian berbeda ini menjadi salah satu daya tarik utama film.

Editor: Novia Tri Astuti
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