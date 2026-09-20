Jadwal Fresh Off the Sea 3 Berubah, Penayangan Ditunda hingga Oktober

Fresh of the sea (x @soompi)
JawaPos.com – Penonton Fresh Off the Sea 3 harus sedikit bersabar untuk menyaksikan kelanjutan petualangan para pemainnya.
Menurut laporan Soompi, tvN mengumumkan bahwa variety show tersebut akan mengambil jeda selama satu pekan dan tidak menayangkan episode terbaru pada 24 September.
Penundaan tersebut dilakukan bertepatan dengan perayaan Chuseok, salah satu hari libur penting di Korea Selatan.
Soompi melaporkan bahwa Fresh Off the Sea 3 akan kembali menyapa penonton pada 1 Oktober. Dengan demikian, penonton perlu menunggu satu minggu lebih lama sebelum dapat kembali mengikuti perjalanan para pemain.
Fresh Off the Sea merupakan reality show yang mengikuti perjalanan para pemain menjelajahi kawasan pesisir Korea Selatan selama tiga hari dua malam.
Mereka menikmati pemandangan alam sekaligus mencari dan mengolah berbagai hidangan khas dari daerah yang dikunjungi. Konsep tersebut kembali dihadirkan pada musim ketiga dengan sejumlah petualangan dan misi baru.
Musim ketiga menghadirkan Yum Jung Ah sebagai anggota lama, sementara Kim Sun Young, Kang You Seok, dan Roh Yoon Seo bergabung sebagai anggota baru.
Menurut laporan Soompi, keempatnya membentuk chemistry layaknya keluarga dengan Yum Jung Ah sebagai sosok kakak tertua yang menjadi pemimpin kelompok.
Tak hanya mengandalkan pemandangan pesisir dan kegiatan memasak, musim terbaru juga menawarkan misi yang lebih besar.
Para pemain harus menghadapi berbagai aktivitas seperti menangkap hasil laut dan mengumpulkan bahan makanan musiman.
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Jawa Pos
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