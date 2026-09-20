Suka Spooky in Love? Ini 8 Drama Park Eun Bin yang Wajib Masuk Watchlist

park eun bin (x @bunnybinnykr)
JawaPos.com – Drama “Spooky in Love” telah berakhir dan meninggalkan kesan bagi penonton lewat penampilan Park Eun Bin sebagai Cheon Yeo Ri, pewaris hotel yang memiliki kemampuan unik untuk melihat serta berkomunikasi dengan hantu.
Bagi penonton yang masih ingin menikmati akting Park Eun Bin, ada banyak drama dari berbagai genre yang bisa masuk dalam daftar tontonan berikutnya.
Menurut laporan allkpop, delapan judul berikut memperlihatkan sisi berbeda sang aktris sepanjang perjalanan kariernya.
“Extraordinary Attorney Woo” menjadi salah satu drama yang paling dikenal dari Park Eun Bin. Ia berperan sebagai Woo Young Woo, pengacara muda dengan kemampuan mengingat yang luar biasa dan cara unik dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum.
Di tengah tuntutan pekerjaannya di sebuah firma hukum besar, Young Woo juga harus menghadapi tantangan dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari.
Bagi yang ingin melihat Park Eun Bin dalam suasana berbeda, “The WONDERfools” bisa menjadi pilihan.
Drama aksi-komedi tahun 2026 ini mengambil latar 1999 dan mengikuti sekelompok warga biasa yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super ketika kekhawatiran terhadap datangnya milenium semakin meningkat.
Berpadu dengan unsur aksi, komedi, dan nuansa Y2K, drama ini memperlihatkan sisi lain Park Eun Bin.
Dalam “Castaway Diva”, Park Eun Bin memerankan Seo Mok Ha, perempuan yang bercita-cita menjadi penyanyi tetapi terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni akibat kecelakaan.
Setelah 15 tahun, ia akhirnya kembali ke dunia yang telah berubah. Kisah perjuangannya mengejar kembali impian bermusik dibalut romansa, komedi, keluarga, dan perjalanan menemukan jati diri.
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