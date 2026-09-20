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Aulia Ramadhani
Minggu, 20 September 2026 | 14.54 WIB

Jadi MV Grup ke-10 yang Raih 100 Juta Penayangan Genie Karya Girls' Generation Tuai Perhatian

Girls’ Generation. Sumber foto: Soompi - Image

Girls’ Generation. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Siapa sih yang tak mengenal Girls’ Generation, girlgrup asal Korea itu baru saja meraih prestasi dengan salah satu karyanya.

Dikutip dari Soompi, Minggu (20/9), video musik Girls’ Generation ‘Genie’ baru saja meraih 100 juta penayangan di YouTube.

Prestasi itu diraih pada tanggal 19 September sekitar pukul 11.55 KST, dimana karya tersebut juga menjadi ikonik tahun 2009 silam.

Tentunya pencapaian ini menjadikan ‘Genie’ sebagai video musik grup lengkap ke-10 mereka, membuat bangga penggemar.

Sebelumnya sudah ada karya mereka yaitu Gee, The Boys, Mr. Taxi, I Got A Boy, Oh!, Party, Run Devil Run, Lion Heart, dan Mr. Mr.

Salah satu anggotanya yaitu Sooyoung membuktikan kemampuan aktingnya dalam dramanya ‘IDOL I.’

Ada juga Kwon Yuri, ia debut sebagai anggota Girls’ Generation pada tahun 2007 dan membantu meramaikan perkembangan K-pop global.

Sejak saat itu, ia tumbuh menjadi anggota grup representatif generasinya sekaligus bersinar sebagai aktris, di masa ini juga merupakan waktu yang sangat berarti bagi SM Entertainment.

Tak hanya itu, Kwon Yuri atas pencapaiannya yang luar biasa sebagai artis serba bisa di bidang musik, akting, variety show, dan pembawa acara.

Anggota lainnya yaitu Taeyeon, telah berpartisipasi dalam proyek SM Entertainment lainnya seperti Girls' Generation-TTS, SM the Ballad, Girls' Generation-Oh!GG, dan supergrup Got the Beat.

Editor: Hanny Suwindari
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