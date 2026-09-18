Park Hoon-jung Bawa “Tristes Tropiques” Menang Grand Prize di Etranger Film Festival

tristes tropiques (dispatch)
JawaPos.com – Film Tristes Tropiques, kembali mencatat prestasi di panggung internasional. Film bergenre aksi thriller tersebut berhasil memenangkan Grand Prize dalam kategori Nouveau Genre pada kompetisi internasional Etranger Film Festival ke-32 yang berlangsung di Paris, Prancis.
Penghargaan ini bukan menjadi pencapaian pertama Tristes Tropiques di festival film internasional.
Sebelumnya, film tersebut telah meraih Silver Raven Award dalam kompetisi internasional Brussels International Fantastic Film Festival ke-44.
Film ini juga mendapat sejumlah undangan festival, termasuk Sitges International Fantastic Film Festival ke-58 dan Fantasy Filmfest ke-40.
Menurut laporan Dispatch, Grand Prize Nouveau Genre merupakan penghargaan utama dalam kompetisi internasional Etranger Film Festival.
Film Park Hoon-jung berhasil terpilih setelah bersaing dengan sejumlah karya genre lainnya. Programmer internasional Mark Trunen turut memberikan pujian terhadap pendekatan sang sutradara yang kembali mengeksplorasi genre aksi melalui film tersebut.
Mark Trunen menggambarkan Tristes Tropiques sebagai film aksi thriller yang berkembang dengan intensitas seperti sebuah opera dan terus melaju menuju klimaks yang penuh amarah.
Ia juga menyoroti perpaduan aksi bergaya, nuansa kasar, serta kesan melankolis yang kuat, yang menurutnya mengingatkan pada era keemasan perfilman Hong Kong pada 1980-an hingga 1990-an.
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