Resident Evil: Survival Horror Mencekam yang, Akhirnya, Tidak Hanya Milik Para Gamer

JawaPos.com - Resident Evil pastinya bukan judul franchise asing di kalangan gamer. Masih terus digarap dan dikembangkan oleh Capcom hingga sudah memasuki entri ke-9, game bergenre survival horror ini sudah acap kali diangkat ke layar lebar, baik secara live action maupun animasi 3 dimensi.

Jika film-film terdahulu selalu menghadirkan sosok-sosok yang sudah familiar seperti Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Claire Refield, Ada Wong, Albert Wesker dan sederet monster dan zombie ikonik lainnya, sutradara Zach Cregger justru punya pendekatan berbeda dalam menggarap Resident Evil versinya yang sudah resmi tayang pada 16 September 2026.

Sukses menggarap Barbarian (2022) dan Weapons (2025), Cregger kini membawa formula yang sama dalam Resident Evil. Hasilnya adalah sebuah film action horror yang betul-betul membuat penontonnya menahan napas karena kengerian demi kengerian yang disuguhkan dengan brutal dan tidak terduga.

Yang menarik, Cregger tidak serta merta mencabut identitas Resident Evil versi game seutuhnya. Ia tetap mempertahankan elemen-elemen yang membuat para gamer menyadari bahwa apa yang terjadi di filmnya adalah sudut pandang dari karakter lain, yang sama sekali tidak pernah muncul di game-nya, di semesta yang sama.

Resident Evil mengambil latar di waktu dan tempat yang sama saat game Resident Evil 2 terjadi.

Jika Resident Evil 2 dalam game menghadirkan Leon S. Kennedy dan Claire Redfield sebagai dual protagonist, Cregger menyuguhkan sosok bernama Bryan (Austin Abrams), seorang kurir medis yang mendadak terjebak dalam malam penuh kekacauan di Raccoon City.

Kisah dimulai ketika Bryan diminta oleh sebuah rumah sakit mengantar sebuah paket penting yang harus diantar ke Rumah Sakit Raccoon City.

Pekerjaan yang seharusnya berjalan mudah seperti biasa ini berubah menjadi teror setelah Bryan tanpa sengaja menabrak seorang perempuan di jalan. Merasa bertanggungjawab dan tidak mau menjadi pelaku tabrak lari, Bryan memutuskan membawa sang perempuan yang sudah dalam kondisi parah tersebut ke rumah sakit tujuannya.