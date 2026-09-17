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Risma Azzah Fatin
Kamis, 17 September 2026 | 21.38 WIB

Mahershala Ali Tampil Memukau dalam Your Mother Your Mother Your Mother, Film Keluarga Spiritual

Mahershala Ali dalam Your Mother Your Mother Your Mother (Variety) - Image

Mahershala Ali dalam Your Mother Your Mother Your Mother (Variety)

JawaPos.com – Film “Your Mother Your Mother Your Mother” menjadi panggung yang memperlihatkan kembali kemampuan Mahershala Ali melalui perpaduan drama keluarga, aksi, dan pencarian spiritual.

Dilansir dari laman Variety pada Rabu (16/9), Film arahan Bassam Tariq tersebut menghadirkan kisah Latif, seorang pembunuh bayaran sekaligus ayah dari tiga anak yang berusaha mengubah kehidupannya setelah kematian sang istri.

Peran tersebut memberikan ruang bagi Ali untuk menampilkan karakter yang tenang dan penuh perhatian sebagai ayah, sekaligus sosok berbahaya ketika menjalankan pekerjaannya.

Tariq memperumit premis klasik tentang pembunuh bayaran yang menjalankan pekerjaan terakhir dengan memasukkan persoalan keluarga dan keyakinan Islam di Amerika modern.

Latif berusaha meninggalkan kehidupan lamanya dan bertobat, tetapi situasi memaksanya kembali menggunakan keahliannya ketika diminta menyelamatkan keponakan seorang bos kriminal.

Di sisi lain, film ini menghadirkan adegan pertarungan menggunakan pedang yang dinilai memukau karena koreografinya tetap jelas, intens, dan tidak sekadar mengandalkan kekerasan.

Kekuatan utama film ini terletak pada kemampuannya menyeimbangkan aksi dengan persoalan keluarga, iman, dan tanggung jawab seorang ayah.

Ali tampil menonjol melalui ketenangan yang dapat berubah menjadi ancaman ketika karakternya berada dalam situasi berbahaya, sementara Adia memberikan penampilan kuat sebagai Fatiha, putri Latif yang harus bersikap dewasa di tengah keadaan sulit.

Editor: Novia Tri Astuti
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