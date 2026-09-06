Identitas Terancam Terbongkar, Joo Mi-ran Ambil Keputusan Mengejutkan di “A Trap Called Desire”

JawaPos.com – Drama “A Trap Called Desire” menghadirkan situasi yang semakin menegangkan. Dalam episode ke-20 yang tayang pada 4 September, Joo Mi-ran yang diperankan Jang Seo-hee berada dalam posisi terdesak setelah identitasnya mulai terancam terbongkar.
Kemunculan Director Na sebagai salah satu tersangka kuat dalam kasus pembunuhan Park Hee-jung membuat situasi semakin sulit untuk dikendalikan.
Kecurigaan terhadap Director Na terus berkembang ketika Ko Eun-seol kembali menelusuri pergerakannya. Bersama Seo Hyun-jae, ia mencermati hubungan Director Na dengan kasus tersebut pada hari yang sama.
Dari penyelidikan itu, mereka menemukan petunjuk baru yang berpotensi membawa keduanya semakin dekat dengan sosok di balik tragedi.
Di tengah penyelidikan yang semakin mengarah kepadanya, Joo Mi-ran akhirnya berhadapan langsung dengan Director Na.
Pertemuan keduanya menciptakan ketegangan tersendiri karena Mi-ran dikenal selalu selangkah lebih siap dalam membaca situasi. Ia bahkan terus mengantisipasi langkah Ko Eun-seol demi memastikan rahasianya tetap aman.
Menurut laporan OSEN, Joo Mi-ran kembali mengambil tindakan yang tidak terduga untuk melindungi dirinya. Ketika Director Na semakin kuat sebagai tersangka, keputusan Mi-ran diperkirakan akan kembali mengubah arah kasus.
Karakternya digambarkan sebagai sosok yang tidak ragu melakukan apa pun selama hal tersebut dapat menjaga keselamatan sekaligus mencapai tujuannya.
Para kru ikut menggoda penonton dengan menyebut bahwa Joo Mi-ran mampu membaca keadaan sebelum Ko Eun-seol dan akan meningkatkan ketegangan cerita.
Mereka juga meminta penonton menantikan sejauh mana Mi-ran akan bertindak untuk mempertahankan rahasianya serta menyaksikan penampilan intens Jang Seo-hee dalam memperlihatkan sisi asli karakternya.
Dengan penyelidikan yang semakin mendekati inti tragedi, posisi Joo Mi-ran kini menjadi semakin berbahaya. Setiap langkah yang diambilnya berpotensi membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan.
Episode terbaru “A Trap Called Desire” pun menjanjikan konflik yang semakin panas dan kejutan yang dapat mengubah arah cerita secara drastis.
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Jawa Pos
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