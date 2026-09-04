“Know You, Feel You” Jadi OST Kedua “Four Hands”, Suara So Soo-bin Warnai Drama Song Kang

JawaPos.com – Drama “Four Hands” makin lengkap dengan kehadiran suara emosional So Soo-bin. Penyanyi tersebut dipercaya membawakan lagu “Know You, Feel You”, yang menjadi OST kedua untuk drama tersebut. Lagu ini dijadwalkan resmi dirilis di berbagai platform musik pada 6 September.

“Know You, Feel You” merupakan sebuah lagu bergenre balada yang mengangkat kenangan tentang persahabatan yang terjalin sejak masa muda.

Nuansa musiknya dirancang untuk menyatu dengan kisah dalam drama, sehingga emosi yang muncul dari lagu diharapkan dapat memperkuat perjalanan para karakter, bukan sekadar menjadi musik latar.

Kehadiran So Soo-bin juga sudah lebih dulu menarik perhatian sebelum lagu resmi dirilis. Cuplikan dirinya saat menyanyikan “Know You, Feel You” beredar dan mendapat respons dari penonton yang terpikat oleh karakter vokalnya.

Dengan warna suara yang dikenal kuat dalam lagu-lagu balada, So Soo-bin dinilai mampu memberikan sentuhan emosional yang sesuai dengan atmosfer drama.

Menurut laporan allkpop, OST ini diproduksi oleh Stone Music dan akan menjadi bagian kedua dari rangkaian soundtrack “Four Hands”.

Drama ini sendiri dibintangi Song Kang, Lee Jun-young, dan Jang Gyu-ri, dengan kisah coming-of-age yang berpusat pada kehidupan anak muda serta perjalanan mereka dalam dunia musik.

“Four Hands” mengambil latar sekolah seni dan mengikuti perjalanan tiga anak muda yang bertemu di lingkungan pendidikan musik.

Persahabatan, persaingan, cinta, serta perjuangan mengejar impian menjadi bagian dari cerita mereka. Drama ini juga menjadi proyek comeback Song Kang ke layar kaca setelah menyelesaikan wajib militernya.