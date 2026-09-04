YooA Oh My Girl Teken Kontrak Eksklusif dengan Ringcomz 

JawaPos.com – YooA Oh My Girl membuka babak baru dalam perjalanan kariernya. Pada 2 September, agensi baru Ringcomz mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang penyanyi. Agensi tersebut berkomitmen memberikan dukungan penuh agar YooA dapat menunjukkan kemampuan dan pesonanya secara maksimal di berbagai bidang.
YooA memulai debutnya sebagai anggota Oh My Girl pada 2015. Sejak saat itu, ia dikenal berkat karakter vokalnya yang khas serta kemampuan menari yang kuat.
Bersama grup, YooA ikut menikmati kesuksesan melalui berbagai lagu populer, termasuk ‘Secret Garden’ dan ‘Dun Dun Dance’, yang semakin mengukuhkan namanya di industri K-pop.
Tak hanya aktif bersama grup, YooA juga membangun identitasnya sebagai solois. Ia mengawali perjalanan solo melalui mini album ‘Bon Voyage’, kemudian menghadirkan sejumlah lagu seperti ‘Selfish’ dan ‘Borderline’.
Karya-karya tersebut memperlihatkan sisi musikal YooA yang berbeda dari warna yang selama ini ia tampilkan bersama Oh My Girl.
Eksplorasi YooA juga merambah dunia akting. Dalam film ‘Project Y’, ia memerankan Ha-kyung, istri dari karakter Presiden To yang dimainkan Kim Sung-chul.
Peran tersebut menjadi kesempatan bagi YooA untuk memperlihatkan kemampuan akting sekaligus sisi lain yang berbeda dari citranya sebagai idol.
Kehadiran YooA di bawah naungan Ringcomz pun membuka peluang bagi lebih banyak aktivitas di masa mendatang. Agensi tersebut merupakan perusahaan berbasis manajemen sekaligus IP dan menaungi sejumlah talenta lain, termasuk aktor Jo Han-gyeol, Choi Seo-eun, dan Gong Do-yu. Dengan dukungan rumah baru ini, YooA diharapkan dapat semakin leluasa mengeksplorasi potensinya.
Kini, perhatian tertuju pada langkah YooA berikutnya setelah bergabung dengan Ringcomz. Dengan pengalaman sebagai idol, solois, sekaligus aktris, perjalanan barunya diprediksi akan menghadirkan lebih banyak warna dalam karier YooA.
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Jawa Pos
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