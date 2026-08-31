Album WILD dari KATSEYE, Berhasil Bertahan Selama 2 Minggu di 10 Besar Billboard 200

KATSEYE. (Soompi)
JawaPos.com - Baru-baru ini EP baru girlgrup KATSEYE, WILD, membuktikan performa yang kuat di minggu kedua penayangannya di Billboard 200.
Dikutip dari laman Soompi, Senin (31/8), prestasi tersebut semakin menguatkan popularitas mereka di dunia musik.
Tepatnya pada pekan lalu, WILD memulai debutnya di peringkat 1 tangga lagu Billboard 200, yang membuat penggemar bangga.
Karya itu kabarnya juga meraih jumlah unit mingguan tertinggi yang diraih oleh grup wanita sejak Billboard 200 mulai menggunakan sistem peringkat berbasis unit pada Desember 2015.
Kemudian pada tanggal 30 Agustus waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa WILD masih bertahan di posisi 6 dalam daftar 10 besar Billboard 200.
Membanggakan, WILD kini juga menjadi album pertama grup tersebut yang berhasil bertahan selama dua minggu di jajaran 10 besar tangga lagu ini.
Sementara itu, Luminate (sebelumnya Nielsen Music), WILD mencatatkan total 55.000 unit album ekuivalen selama pekan yang berakhir pada 27 Agustus.
KATSEYE dikenal sebagai sebuah grup vokal wanita yang berbasis di Los Angeles, beranggotakan enam orang yaitu Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia, dan Yoonchae.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!