Album WILD dari KATSEYE, Berhasil Bertahan Selama 2 Minggu di 10 Besar Billboard 200

JawaPos.com - Baru-baru ini EP baru girlgrup KATSEYE, WILD, membuktikan performa yang kuat di minggu kedua penayangannya di Billboard 200.

Dikutip dari laman Soompi, Senin (31/8), prestasi tersebut semakin menguatkan popularitas mereka di dunia musik.

Tepatnya pada pekan lalu, WILD memulai debutnya di peringkat 1 tangga lagu Billboard 200, yang membuat penggemar bangga.

Karya itu kabarnya juga meraih jumlah unit mingguan tertinggi yang diraih oleh grup wanita sejak Billboard 200 mulai menggunakan sistem peringkat berbasis unit pada Desember 2015.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa WILD masih bertahan di posisi 6 dalam daftar 10 besar Billboard 200.

Membanggakan, WILD kini juga menjadi album pertama grup tersebut yang berhasil bertahan selama dua minggu di jajaran 10 besar tangga lagu ini.

Sementara itu, Luminate (sebelumnya Nielsen Music), WILD mencatatkan total 55.000 unit album ekuivalen selama pekan yang berakhir pada 27 Agustus.