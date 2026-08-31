NDX A.K.A hingga Tenxi Meriahkan Primaria Fest 2026 di Semarang, Catat Tanggalnya!

Primaria Fest 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Primaria Fest 2026 siap meramaikan Marina Convention Center, Semarang, pada Jumat, 11 September 2026. Festival musik yang mengusung Indonesian Bounce Music (IBM) tersebut menghadirkan sejumlah nama yang tengah memiliki daya tarik kuat di kalangan penikmat musik Indonesia.
NDX A.K.A, Bravy, Tenxi, dan Juan Reza menjadi deretan performer utama yang akan tampil dalam gelaran tersebut. Kehadiran mereka akan dilengkapi Om Lorensa, Mentik Wangi, serta Pertelon Koplo yang membawa karakter musik masing-masing.
Perpaduan para penampil tersebut menjadi salah satu daya tarik utama Primaria Fest Semarang. Musik koplo, Indonesian Bounce Music, electronic performance, hingga elemen hiburan berbasis komunitas akan dikemas dalam satu pengalaman festival yang interaktif.
Primaria Fest tidak hanya menempatkan penonton sebagai pihak yang menyaksikan pertunjukan. Festival ini dirancang agar audiens dapat terlibat secara langsung melalui berbagai aktivitas, mulai dari sing along hingga interaksi antara artis dan penonton.
Festival Director Primaria Fest Reza Lubis mengatakan, perkembangan Indonesian Bounce Music dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan terhadap cara generasi masa kini menikmati dan memaknai musik lokal.
“Lebih dari sekadar genre musik, Indonesian Bounce Music kini berkembang menjadi medium ekspresi yang merepresentasikan keberagaman, kebersamaan, dan semangat generasi masa kini. Di tengah berbagai stigma yang pernah melekat pada musik koplo dan turunannya, semakin banyak generasi masa kini yang menjadikan Indonesian Bounce Music sebagai bagian dari identitas budaya yang mereka banggakan,” ungkap Reza Lubis, Festival Director Primaria Fest.
Menurut Reza, perkembangan tersebut turut dipengaruhi oleh keberadaan platform digital dan budaya komunitas yang membuat musik lokal semakin mudah menjangkau pendengar. Musik yang sebelumnya kerap dianggap sebagai alternatif kini mulai mendapatkan ruang lebih luas, termasuk di panggung hiburan, klub, hingga festival.
Primaria Fest 2026 kemudian hadir di Semarang dengan membawa konsep festival yang menempatkan pengalaman audiens sebagai salah satu fokus utama. Pengunjung tidak hanya diajak menikmati penampilan para musisi, tetapi juga bernyanyi, berjoget, dan berinteraksi selama acara berlangsung.
“Primaria Fest adalah platform festival yang diinisiasi oleh Resonine dengan fokus membangun ekosistem kreatif melalui musik, pengalaman, dan komunitas. Kami ingin menghadirkan format festival yang tidak hanya menghadirkan tontonan, tetapi juga pengalaman kolektif yang terasa lebih dekat, personal, dan partisipatif. Kami percaya Indonesian Bounce Music memiliki karakter yang unik dan autentik sebagai bagian dari budaya populer Indonesia yang patut dibanggakan bersama,” imbuh Reza.
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