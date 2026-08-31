Selamat! THIS & THAT Milik Stray Kids Bertahan di Minggu Ketiga di Posisi 10 Besar Billboard

JawaPos.com - Sedang naik daun, boygrup Korea Stray Kids telah mencetak rekor pribadi baru di Amerika Serikat dengan mini album terbaru mereka, THIS & THAT.

Dikutip dari laman Soompi, Senin (31/8), pencapaian tersebut semakin menguatkan posisi boygrup di dunia musik dan membanggakan penggemarnya.

THIS & THAT debut di peringkat 1 tangga lagu Billboard 200 Albums, menyamai rekor The Rolling Stones sebagai grup dengan jumlah album peringkat 1 terbanyak kedua dalam sejarah.

Menariknya, pada minggu berikutnya, karya itu bertahan di peringkat 3, menjadikannya album pertama Stray Kids yang berhasil bertahan selama beberapa minggu di posisi 3 besar.

Faktanya, pada tanggal 30 Agustus waktu setempat, Billboard mengungkap bahwa THIS & THAT kini telah memasuki minggu ketiga berturut-turut di Billboard 200 dengan menempati peringkat 8.

Hal ini menjadikan THIS & THAT sebagai album ketiga Stray Kids yang berhasil masuk dalam 10 besar selama tiga minggu (setelah KARMA dan DO IT).

Yang menarik, THIS & THAT meraih performa minggu ketiga terbaik dibandingkan album Stray Kids lainnya di Billboard 200.