The8 SEVENTEEN Tampilkan Sisi Berbeda di DICON, “THE 8TH SENSE” Jadi Sorotan

the8 (x @tang_kira)
JawaPos.com – Majalah DICON kembali menghadirkan proyek spesial melalui edisi ke-36 yang menampilkan The8 SEVENTEEN. Mengusung judul “THE 8TH SENSE”, edisi kali ini menggali sisi The8 yang mungkin belum pernah sepenuhnya dilihat oleh CARAT.
Dalam 128 halaman, pesona sang idol dituangkan melalui konsep fotografi yang mengeksplorasi kepribadian, kepekaan artistik, hingga gaya personalnya.
Pada Type A, The8 tampil dalam suasana rumah yang tenang dan jauh dari kemewahan set pemotretan. Tanpa terlalu banyak elemen pendukung, konsep ini berfokus pada ekspresi natural sang idol.
The8 terlihat membuka kancing kemeja, merapikan rambut dengan tangannya, bersandar santai di kursi, hingga duduk di lantai sambil tenggelam dalam lamunannya. Momen-momen sederhana tersebut justru memperlihatkan sisi The8 yang paling bebas.
Permainan cahaya dan bayangan turut memberikan nuansa berbeda pada pemotretan. Perubahan cahaya yang melewati wajahnya menciptakan atmosfer yang beragam, sementara detail-detail kecil dibiarkan menjadi bagian dari karakter visual The8.
Konsep tersebut terasa seperti potret intim yang tidak berusaha memaksakan ekspresi tertentu, melainkan membiarkan pesona sang idol muncul secara alami.
Berbeda dari Type A, Type B membawa The8 ke ruang terbuka dengan langit biru dan pepohonan hijau. Konsep ini menonjolkan sisi polos dan ceria yang masih tersimpan dalam dirinya.
Ia terlihat mengendarai sepeda sambil menikmati udara terbuka dan mengamati serangga di pepohonan dengan rasa ingin tahu. Senyum yang merekah dan tatapan berbinar membuat The8 tampil seperti sosok anak muda yang sedang menikmati kebebasan tanpa beban.
Gaya personal The8 juga menjadi bagian penting dalam pemotretan. Ia bereksperimen dengan pakaian secara bebas, mulai dari menyampirkan kemeja di bahu hingga mengubah cara mengenakannya sesuai dengan suasana.
DICON juga menghadirkan TMI interview yang membahas selera The8 saat ini secara lebih mendalam. Melalui wawancara tersebut, penggemar dapat mengenal berbagai pemikiran dan keresahan sang seniman di balik sosok idol yang selama ini mereka kenal.
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Jawa Pos
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