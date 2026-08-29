Pyeon Seong-hyeon Tinggalkan Dragon Pony, Antenna Konfirmasi Kontrak Eksklusif Berakhir

JawaPos.com – Kabar mengejutkan datang dari Dragon Pony. Pada 25 Agustus, agensi Antenna mengumumkan bahwa Pyeon Seong-hyeon resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dan tidak lagi melanjutkan aktivitas bersama grup.

Keputusan tersebut diambil setelah pihak agensi dan sang member melakukan pembicaraan mengenai aktivitasnya di masa depan selama cukup lama.

Antenna tidak menjelaskan secara spesifik alasan di balik kepergian Pyeon Seong-hyeon. Namun, agensi menegaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri kontrak telah disepakati secara bersama.

Dengan demikian, perjalanan Pyeon Seong-hyeon bersama Dragon Pony resmi berakhir mulai 25 Agustus, sementara grup akan melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan tiga orang.

Melalui pernyataan resminya, Antenna menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar karena kabar tersebut datang secara mendadak.

Agensi juga berjanji akan memberikan dukungan penuh agar Dragon Pony tetap dapat menghadirkan musik yang lebih baik di masa mendatang.

Di sisi lain, Antenna turut meminta penggemar memberikan dukungan hangat bagi perjalanan baru yang akan dijalani Dragon Pony dan Pyeon Seong-hyeon secara terpisah.

Perpisahan ini tentu menjadi babak baru bagi kedua pihak. Bagi Dragon Pony, perubahan formasi berarti mereka harus membangun kembali dinamika grup dengan tiga member.

Sementara bagi Pyeon Seong-hyeon, berakhirnya aktivitas bersama grup membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya, meski arah kegiatannya setelah ini belum diungkapkan.