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Leni Setya Wati
Rabu, 26 Agustus 2026 | 23.00 WIB

Yeon Sang Ho Bawa “Paradise Lost” ke Toronto Film Festival 2026 

Yeon Sang Ho (x @sbs_star) - Image

Yeon Sang Ho (x @sbs_star)

 
 
JawaPos.com – Sutradara Yeon Sang Ho akan membawa karya terbarunya ke panggung internasional melalui Toronto International Film Festival (TIFF) 2026.
 
Dikutip dari dispatch, pada 24 Agustus bahwa sang sutradara akan menjalani sejumlah agenda khusus selama festival berlangsung setelah film terbarunya, “Paradise Lost”, resmi diundang ke ajang bergengsi tersebut.
 
Salah satu agenda utama Yeon Sang Ho adalah menghadiri program industri resmi “TIFF Summit: Dialogues” yang dijadwalkan berlangsung pada 14 September.
 
Program tersebut menjadi ruang bagi para sineas, penulis, dan profesional industri untuk berbagi pemikiran serta berdiskusi secara lebih mendalam mengenai proses kreatif dan perkembangan industri perfilman global.
 
Dalam sesi tersebut, Yeon Sang Ho akan membagikan pengalaman di balik proses kreatif pembuatan film.
 
Ia juga dijadwalkan membahas berbagai topik menarik, mulai dari adaptasi dan pengembangan intellectual property (IP) hingga peluang ekspansi sinema Asia ke pasar internasional.
 
Kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perspektif kreator Korea kepada pelaku industri dan penonton dari berbagai negara.
 
Yeon Sang Ho tidak akan menjadi satu-satunya sineas ternama dalam program tersebut. Hirokazu Kore-eda juga dijadwalkan hadir dalam sesi yang sama.
 
Keduanya dikenal memiliki gaya penyutradaraan yang khas dan telah membangun reputasi internasional melalui karya-karya yang mampu membawa sudut pandang personal sekaligus universal kepada penonton global.
 
Selain berbicara dalam forum industri, Yeon Sang Ho akan memperkenalkan “Paradise Lost” kepada penonton internasional.
 
Film tersebut masuk dalam kategori Special Presentations di TIFF 2026 dan akan menjalani pemutaran perdana di festival tersebut.
 
Kehadiran film ini menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan karya terbaru sang sutradara ke audiens global.
 
“Paradise Lost” menghadirkan kisah penuh misteri yang bermula ketika seorang ibu kembali berhadapan dengan putranya yang telah dinyatakan meninggal setelah sebuah insiden sembilan tahun sebelumnya.
 
Ketika sang anak tiba-tiba kembali dalam keadaan hidup, keyakinan dan kehidupan yang selama ini dibangun sang ibu pun mulai terguncang.
 
Film ini dijadwalkan tayang pada Oktober mendatang, sekaligus menjadi salah satu karya Korea yang patut dinantikan setelah debut internasionalnya di Toronto.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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