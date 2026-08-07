Return to Police Resmi Diproduksi, Cha Tae-hyun Berjuang Besarkan Lima Anak Sendirian 

cha tae hyun dan uhm ji aon (x @soompi

JawaPos.com – Cha Tae-hyun dan Uhm Ji-won akan beradu akting sebagai pasangan suami istri untuk pertama kalinya dalam film original Netflix Return to Police.

Menurut laporan Dispatch pada 6 Agustus, Netflix telah mengonfirmasi dimulainya produksi film tersebut sekaligus mengumumkan kedua aktor sebagai pemeran utama.

Berdasarkan informasi yang dibagikan Netflix melalui Dispatch, Return to Police merupakan film bergenre action comedy yang mengangkat kisah seorang detektif yang harus membesarkan lima anak seorang diri setelah sang istri pergi menjalankan misi rahasia.

Di saat yang sama, ia juga terseret dalam operasi pemberantasan kejahatan yang penuh tantangan sekaligus menghadirkan berbagai momen menghibur.

Masih menurut Dispatch, Cha Tae-hyun akan memerankan Detektif Dong-sik, polisi yang harus memikul tanggung jawab sebagai ayah tunggal ketika istrinya mendadak pergi tepat menjelang ujian promosi.

Perubahan besar dalam hidupnya membuat Dong-sik harus belajar menyeimbangkan tugas sebagai penegak hukum dengan perannya sebagai kepala keluarga bagi lima anak yang masing-masing memiliki kepribadian unik.

Sementara itu, Uhm Ji-won dipercaya memerankan Kyung-ah, istri Dong-sik yang dulunya dikenal sebagai polisi andalan.

Dispatch melaporkan bahwa karakter Kyung-ah telah menghabiskan 10 tahun terakhir fokus membesarkan anak sebelum akhirnya menerima tawaran dari Badan Intelijen Nasional untuk kembali bertugas dalam sebuah operasi rahasia.

Film ini juga menjadi proyek pertama yang mempertemukan Cha Tae-hyun dan Uhm Ji-won sebagai pasangan suami istri di layar.

Film ini disutradarai Kim Jong-hyun, yang dikenal melalui karya seperti Superstar Thank You dan National Team 2.

Menurut Dispatch, sutradara tersebut memiliki reputasi menghadirkan cerita yang memadukan hiburan dengan emosi, sehingga diharapkan mampu memperkuat perpaduan aksi, komedi, dan drama keluarga dalam Return to Police.

Hingga kini Netflix masih belum mengumumkan jadwal penayangan Return to Police. Namun, seperti diberitakan Dispatch, film tersebut akan dirilis secara eksklusif melalui Netflix setelah proses produksinya rampung.