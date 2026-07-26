Komedi Zombie Norwegia Grandmonster Raih Penghargaan Utama di Frontières Fantasia 2026

JawaPos.com – Film komedi zombie asal Norwegia berjudul Grandmonster berhasil mencuri perhatian industri perfilman internasional setelah meraih penghargaan utama Outpost Award dalam ajang Frontières International Co-Production Market yang menjadi bagian dari Fantasia International Film Festival 2026.

Penghargaan tersebut diberikan kepada proyek yang dinilai memiliki potensi paling menjanjikan untuk dikembangkan menjadi film layar lebar.

Dikutip dari variety, film ini disutradarai oleh Hallvar Witzø dan ditulis bersama Erlend Loe, Grandmonster menawarkan pendekatan berbeda terhadap genre zombie.

Ceritanya mengikuti sebuah pesta pernikahan yang berubah menjadi kekacauan ketika wabah zombie menyerang, memadukan humor absurd dengan elemen horor yang menjadi ciri khas sinema Skandinavia.

Konsep unik tersebut sukses mengundang tawa sekaligus menarik perhatian para juri dan pelaku industri.

Selain Grandmonster, ajang Frontières juga memberikan penghargaan khusus kepada beberapa proyek lain yang dinilai memiliki prospek kuat.

Film fiksi ilmiah Reset serta horor gotik Haiti Sea Spirits menerima penghargaan Special Mention, sementara sejumlah proyek genre lain turut memperoleh dukungan pengembangan dan kesempatan bertemu calon investor maupun mitra produksi internasional.

Frontières dikenal sebagai salah satu film genre paling bergengsi di dunia. Setiap tahun, forum ini mempertemukan sineas, produser, distributor, dan investor untuk mempresentasikan proyek-proyek horor, fantasi, fiksi ilmiah, hingga thriller yang masih berada dalam tahap pengembangan.

Banyak film yang kini sukses di pasar internasional memulai perjalanannya dari ajang tersebut.