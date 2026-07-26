Komedi Zombie Norwegia Grandmonster Raih Penghargaan Utama di Frontières Fantasia 2026

grandmonster (variety)
JawaPos.com – Film komedi zombie asal Norwegia berjudul Grandmonster berhasil mencuri perhatian industri perfilman internasional setelah meraih penghargaan utama Outpost Award dalam ajang Frontières International Co-Production Market yang menjadi bagian dari Fantasia International Film Festival 2026.
Penghargaan tersebut diberikan kepada proyek yang dinilai memiliki potensi paling menjanjikan untuk dikembangkan menjadi film layar lebar.
Dikutip dari variety, film ini disutradarai oleh Hallvar Witzø dan ditulis bersama Erlend Loe, Grandmonster menawarkan pendekatan berbeda terhadap genre zombie.
Ceritanya mengikuti sebuah pesta pernikahan yang berubah menjadi kekacauan ketika wabah zombie menyerang, memadukan humor absurd dengan elemen horor yang menjadi ciri khas sinema Skandinavia.
Konsep unik tersebut sukses mengundang tawa sekaligus menarik perhatian para juri dan pelaku industri.
Selain Grandmonster, ajang Frontières juga memberikan penghargaan khusus kepada beberapa proyek lain yang dinilai memiliki prospek kuat.
Film fiksi ilmiah Reset serta horor gotik Haiti Sea Spirits menerima penghargaan Special Mention, sementara sejumlah proyek genre lain turut memperoleh dukungan pengembangan dan kesempatan bertemu calon investor maupun mitra produksi internasional.
Frontières dikenal sebagai salah satu film genre paling bergengsi di dunia. Setiap tahun, forum ini mempertemukan sineas, produser, distributor, dan investor untuk mempresentasikan proyek-proyek horor, fantasi, fiksi ilmiah, hingga thriller yang masih berada dalam tahap pengembangan.
Banyak film yang kini sukses di pasar internasional memulai perjalanannya dari ajang tersebut.
Keberhasilan Grandmonster memenangkan penghargaan utama menjadi langkah penting menuju proses produksi dan distribusi global.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral