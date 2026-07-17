Review Drama China Love for You: Kisah Dua Jiwa Terluka yang Dipersatukan Takdir

song wei long dan zhang jing yi (x @soompi)
JawaPos.com - Drama China Love for You mencuri perhatian sejak episode perdana dengan menyuguhkan kisah romansa yang dibalut luka masa lalu dan ikatan emosional yang kuat.
Dibintangi Song Wei Long sebagai Chen Yi dan Zhang Jing Yi sebagai Miao Jing, menghadirkan perjalanan dua orang yang dipertemukan oleh takdir setelah sama-sama tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik dan pengabaian.
Dilansir ari soompi, cerita dibuka pada tahun 2011 ketika Chen Yi menjalani sesi terapi untuk menghadapi trauma masa lalunya. Di sisi lain, Miao Jing kembali ke Teng City setelah bertahun-tahun pergi.
Pertemuan mereka kembali membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh, sekaligus mengisyaratkan bahwa perpisahan keduanya menyimpan kisah yang jauh lebih rumit dari sekadar hubungan yang kandas.
Kilas balik ke tahun 1997, penonton diajak menyaksikan awal pertemuan Chen Yi dan Miao Jing saat kedua orang tua tunggal mereka memutuskan hidup bersama.
Namun, alih-alih menemukan keluarga yang hangat, mereka justru tumbuh di lingkungan yang dipenuhi kekerasan, manipulasi, dan pengabaian.
Dari situlah persahabatan keduanya perlahan tumbuh, berawal dari kepedulian sederhana yang kemudian menjadi tempat berlindung satu sama lain.
Kehidupan kembali menguji mereka. Chen Yi bercita-cita masuk akademi kepolisian demi meninggalkan masa lalu kelamnya, sementara Miao Jing berusaha mengejar masa depan yang lebih baik.
Sayangnya, berbagai kenyataan pahit kembali menghancurkan harapan mereka, mulai dari rahasia keluarga, pengkhianatan, hingga keputusan orang tua yang mengubah arah hidup keduanya.
Meski demikian, hubungan mereka justru semakin kuat karena dibangun di atas rasa saling melindungi, bukan sekadar cinta romantis.
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