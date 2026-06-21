CLOSE YOUR EYES Curi Perhatian dengan Cover Ikonik 'Overdose' EXO di Seoul Music Awards 2026

JawaPos.com - Panggung Seoul Music Awards 2026 menjadi saksi penampilan memukau dari grup rookie CLOSE YOUR EYES. Mereka sukses membawa penonton kembali ke era kejayaan K-pop lewat cover lagu legendaris EXO, 'Overdose', yang dibawakan dengan penuh karisma dan energi.

Sejak intro mulai mengalun, sorotan langsung tertuju pada para anggota CLOSE YOUR EYES.

Mengenakan gaya yang elegan dengan koreografi yang tajam dan sinkron, mereka berhasil menghidupkan kembali atmosfer ikonik 'Overdose' tanpa kehilangan identitas sebagai grup generasi baru.

Setiap gerakan dipadukan dengan ekspresi yang kuat, menciptakan penampilan yang memikat dari awal hingga akhir.

Tak sedikit penggemar yang mengaku dibuat merinding menyaksikan aksi mereka. Di media sosial, penampilan tersebut menuai banjir pujian.

Banyak yang menilai CLOSE YOUR EYES berhasil memberikan penghormatan terbaik untuk salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan karier EXO, sekaligus membuktikan kemampuan mereka sebagai rookie dengan kualitas panggung yang luar biasa.

'Overdose' sendiri dikenal sebagai lagu dengan tingkat kesulitan tinggi. Mulai dari koreografi yang kompleks, konsep yang intens, hingga vokal yang penuh tenaga, semuanya menjadi tantangan bagi siapa pun yang mencoba membawakannya.

Namun, CLOSE YOUR EYES mampu menaklukkan tantangan tersebut dengan penampilan yang matang dan penuh percaya diri.

Tak berhenti di panggung penghargaan, CLOSE YOUR EYES juga memanjakan penggemar dengan merilis video dance practice untuk cover 'Overdose'.