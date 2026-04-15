Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Abdul Rahman
15 April 2026, 19.14 WIB

Dibintangi Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, Berikut Sinopsis Love 10 Million Dollars

Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, pemeran utama series Love &amp; 10 Million Dollars. (istimewa) - Image

Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, pemeran utama series Love &amp; 10 Million Dollars. (istimewa)

JawaPos.com - Davina Karamoy dan Giorgino Abraham membintangi Love & 10 Million Dollars. Series dengan total 10 episode tersebut akan tayang melalui platform streaming mulai Jumat, 17 April 2026.

Love & 10 Million Dollars merupakan serial drama romansa penuh intrik digarap oleh rumah produksi  Hitmaker Studios hasil kerja samanya dengan WeTV Indonesia.

Serial ini mengusung narasi yang cukup berani mengeksplorasi batasan antara integritas, cinta, dan harga diri di hadapan materi yang melimpah. Menceritakan tentang Elina Putri Wardana (Davina Karamoy), CEO Anvaya Wines yang sukses namun menderita dalam bayang-bayang suaminya yang abusif dan manipulatif, Diaz Danantya (Anthony Xie).

Konflik memuncak ketika Elina menemukan fakta bahwa Diaz secara diam-diam telah mendaftarkan merek dagang bisnis warisan ibunya atas nama pribadinya.

Di titik terendah hidupnya, Elina kemudian bertemu dengan Arman Bamantara (Giorgino Abraham), seorang miliarder misterius yang menawarkan bantuan finansial sebesar 10 juta dolar AS untuk memenangkan gugatan bisnis Elina.

Namun, tawaran tersebut datang dengan syarat yang tidak biasa. Elina harus menghabiskan waktu selama 24 jam bersamanya di sebuah pulau pribadi.

Kesepakatan ini memicu terungkapnya rahasia di masa lalu, konspirasi bisnis berbahaya, hingga tarikan emosional yang mendalam diantara keduanya.

Series Love & 10 Million Dollars disutradarai Ferry Pei Irawan, menawarkan dilema moral yang relevan dengan tekanan finansial yang banyak dialami masyarakat modern. Penonton akan disuguhi chemistry yang intens antara karakter Elina yang rapuh namun elegan, berhadapan dengan Arman, pria yang penuh misteri.

Davina Karamoy bercerita, karakter Elina yang diperankannya cukup kompleks dan berlayer 

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore