Makin Seru, Intip Kisah Uhm Hyun Kyung dan Yoon Jong Hun di Drama Our Happy Days

Pemeran drama Our Happy Days. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Ceritanya menarik dan disukai penggemar, Uhm Hyun Kyung yang berperan sebagai Jo Eun Ae mulai menemukan terobosan di drama Korea Our Happy Days.
Dilansir dari Soompi, Selasa (14/4), drama dipenuhi dengan kisah dari berbagai generasi, serta menyoroti kehidupan pria sempurna di dunia dan wanita yang kikuk namun menggemaskan
Di episode sebelumnya, Jo Eun Ae (Uhm Hyun Kyung) ditangkap oleh sutradara Go Min Ho (Jung Yoon) saat diam-diam memotret kontrak akuisisi untuk Lucky Joy Tech, dan dibawa ke kantor polisi.
Go Min Ho yang memiliki sikap tegas untuk menangani masalah ini sesuai hukum, akhirnya berakhir di sel tahanan.
Terlibat perdebatan menegangkan di seberang sekat di ruang kunjungan, foto-foto yang baru dirilis menyoroti Go Gyeol dan Jo Eun Ae
Kemudian Go Gyeol menawarkan kesepakatan yang tak terduga yaitu posisi magang di Kang Soo Construction
Terlihat Jo Eun Ae terus berkonfrontasi tajam dengan perusahaan yang mengambil Joy darinya, suasana segera berubah, dengan tinju terkepal dan mata berbinar penuh tekad, rasa ingin tahu muncul
Di sisi lain, Go Min Ho dan Seo Seung Ri (Yoon Da Young) makan bersama, tetapi suasana hati mereka yang kontras menciptakan ketegangan tidak biasa.
Sementara Go Min Ho tampak tenang, Seo Seung Ri tiba-tiba mengajukan permintaan rahasia yang membekukan suasana.
Ia memutuskan untuk mendekati Go Gyeol secara langsung, penonton penasaran apa yang akan dia katakan kepada kakak laki-lakinya, Go Min Ho, saksikan Our Happy Days pada 13 April pukul 20.30 KST.
