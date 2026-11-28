JawaPos.com – Jorge Martin mengakui perjalanan bersama Aprilia Racing selama dua musim terakhir di MotoGP berlangsung penuh tantangan, tetapi pengalaman tersebut telah membentuk dirinya menjadi pribadi dan pembalap yang lebih baik.

Dilansir dari laman Motorsport pada Jum'at (27/11), Pembalap asal Spanyol itu menggambarkan hubungannya dengan pabrikan asal Noale tersebut sebagai perjalanan yang rumit, penuh dinamika, serta diwarnai berbagai rintangan, terutama pada musim pertamanya yang terganggu cedera dan persoalan kontrak.

Meski demikian, Martin menilai seluruh pengalaman itu membantunya membangun ketangguhan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memahami kemampuan dirinya dalam menghadapi tekanan di dunia balap.

Menjelang penampilan terakhirnya bersama Aprilia di Grand Prix Valencia 2026, Martin bertekad mengakhiri kebersamaan tersebut dengan hasil terbaik sekaligus membantu pabrikan meraih gelar juara konstruktor.

Martin mengakui bahwa finis di posisi kedua klasemen dunia lebih baik daripada posisi ketiga, tetapi hasil tersebut bukan menjadi prioritas utama karena dirinya ingin menikmati balapan terakhir bersama Aprilia.

Martin juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap berusaha tampil kompetitif dan berjuang meraih kemenangan, meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih akibat cedera patah tulang radius di tangan kanan yang dialaminya sejak Grand Prix Australia.

Martin menyebut Aprilia telah memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan selama menjalani perjalanan di MotoGP, sehingga ia tetap menghargai kerja sama yang terjalin meskipun tidak selalu berjalan mulus.

Martin mengaku meninggalkan Aprilia dengan kondisi mental yang lebih kuat, rasa percaya diri yang meningkat, serta keyakinan bahwa dirinya mampu melewati berbagai kesulitan yang sebelumnya dianggap mustahil.