JawaPos.com – Francesco Bagnaia menyampaikan penghormatan emosional kepada Ducati menjelang Grand Prix Valencia 2026 sekaligus mengungkapkan cedera kepala yang membuatnya gagal tampil pada balapan penutup musim MotoGP tersebut.

Dilansir dari laman Motorsport pada Jum'at (27/11), Pembalap asal Italia itu mengalami kecelakaan saat balapan sprint Grand Prix Qatar setelah ditabrak Fermin Aldeguer yang kehilangan kendali, sehingga mengalami cedera kaki dan harus absen dalam sejumlah balapan berikutnya.

Meski kondisi kakinya mulai membaik, Bagnaia mengungkapkan bahwa dokter menemukan sedikit pendarahan di kepala akibat kecelakaan tersebut sehingga dirinya belum mendapatkan izin untuk kembali mengaspal di Valencia.

Bagnaia tetap datang ke Valencia untuk berpamitan dengan Ducati, tim yang telah membawanya meraih dua gelar juara dunia MotoGP pada 2022 dan 2023, meskipun masih harus menggunakan kruk untuk menopang tubuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ducati memberikan kejutan berupa motor GP26 dengan corak khusus putih dan merah sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan sang pembalap bersama tim, yang kemudian membuat Bagnaia emosional saat berbicara kepada media.

Bagnaia mengaku sangat mencintai Ducati dan menyesali ketidakmampuannya menjalani balapan terakhir bersama tim tersebut, tetapi tetap bersyukur atas pencapaian yang telah diraih selama kebersamaan mereka.

Bagnaia mengawali perjalanan bersama Ducati melalui tim Pramac pada 2019 sebelum bergabung dengan tim pabrikan dua tahun kemudian dan mencatatkan 31 kemenangan serta 63 podium sepanjang kiprahnya bersama pabrikan Italia tersebut.

Bagnaia menilai perjalanan itu telah melampaui ekspektasinya sejak kecil, ketika dirinya hanya bermimpi menjadi pembalap MotoGP, sekaligus menjadi bukti kepercayaan yang terjalin antara dirinya dan Ducati selama bertahun-tahun.