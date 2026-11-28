JawaPos.com – Marco Bezzecchi dan Jorge Martin bersiap menjalani duel terakhir sebagai rekan setim di Aprilia pada Grand Prix Valencia 2026, dengan persaingan memperebutkan posisi kedua klasemen dunia menjadi salah satu sorotan akhir pekan ini.

Dilansir dari laman Motorsport pada Jum'at (27/11), Antara Martin dan Bezzecchi mengaku memiliki hubungan yang lebih baik daripada perkiraan banyak pihak sejak bergabung dalam satu garasi, meskipun perjalanan bersama Aprilia selama dua musim terakhir sempat diwarnai sejumlah dinamika dan insiden di lintasan.

Bezzecchi dan Martin juga menegaskan bahwa persaingan di atas motor tidak pernah menghilangkan rasa saling menghormati di antara mereka, bahkan keduanya mengaku telah menemukan hubungan pertemanan dan kerja sama yang tidak mereka duga sebelumnya.

Bezzecchi menyebut kebersamaan dengan Martin telah menciptakan suasana positif di dalam garasi Aprilia, termasuk kerja sama antara pembalap dan seluruh anggota tim dalam mengembangkan performa motor.

Bezzecchi mengakui persaingan tetap berlangsung sengit di lintasan, tetapi hubungan mereka tetap terjaga dengan baik dan menjadi bagian penting dari perjalanan bersama selama dua musim terakhir.

Menjelang balapan terakhir sebagai rekan setim, Bezzecchi menegaskan bahwa dirinya dan Martin akan tetap berusaha tampil kompetitif untuk meraih posisi terbaik di klasemen, sekaligus mengakhiri kebersamaan dengan hasil yang membanggakan.

Martin turut mengungkapkan rasa hormatnya kepada Bezzecchi dengan menyebut rekan setimnya tersebut selalu mendorong dirinya untuk berkembang menjadi pembalap yang lebih baik melalui persaingan dan pengamatan terhadap data performa.

Pembalap asal Spanyol itu mengaku bangga dapat berbagi garasi dengan Bezzecchi, sekaligus menilai bahwa keduanya mampu menjaga hubungan profesional tanpa harus terlibat konflik meskipun memiliki karakter dan ambisi yang berbeda.