JawaPos.com-Alex Marquez menuliskan pesan haru kepada Marc Marquez yang memutuskan pensiun dari Moto GP. Dia merasa bangga dengan keputusan kakaknya yang ingin pensiun sebagai pembalap profesional.

Melalui unggahan di akun media sosial ya, Alex Marquez mendukung keputusan pensiun yang dipilih Marc Marquez. Dia menilai kakaknya yang paling tahu kapan harus memutuskan berhenti dari dunia balapan.

"Hari yang membahagiakan yang akan selalu kuingat dengan senyum di wajahku. Mengetahui kapan harus berhenti, melakukan sesuatu dengan caramu sendiri mengikuti instingmu, dan melihat dirimu begitu damai dengan dirimu sendiri menunjukkan tipe orang seperti apa dirimu," tulis Alex Marquez di Instagram, Sabtu (28/11/2026).

Di penutup pesannya kepada Marc, Alex mengaku sangat mengagumi kakaknya. Dia juga tidak memiliki rahasia lagi dengan Marc Marquez.

"Aku sangat mengagumimu. Aku tidak akan merahasiakan apa pun lagi darimu; aku baru saja mengalami masa sulit. Aku mencintaimu," tutup Alex Marquez.

Di MotoGP, Alex dan Marc pernah menjadi rekan setim. Hal itu terjadi pada 2024, saat keduanya berada di tim BK8 Gresini Racing MotoGP.

Mereka juga sempat menguasai Moto GP 2025. Saat itu Marc Marquez menjadi juara dunia, sementara Alex berada di posisi kedua.

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