JawaPos.com – Mural ikonik Valentino Rossi di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, dihapus menjelang Grand Prix Valencia 2026 akibat kerusakan pada dinding bangunan yang menjadi tempat lukisan tersebut berada.

Dilansir dari laman Motorsport pada Jum'at (27/11), Mural berukuran besar tersebut sebelumnya dibuat oleh seniman urban Axe Colours untuk memperingati balapan terakhir Rossi di MotoGP pada 2021, setelah pembalap asal Italia tersebut mengakhiri kariernya selama lebih dari dua dekade.

Pencopotan mural tersebut sempat memicu spekulasi di kalangan penggemar, yang mengaitkannya dengan keberhasilan Marc Marquez meraih gelar juara dunia kedelapan di Grand Prix Portugal akhir pekan lalu.

Pihak Sirkuit Ricardo Tormo menegaskan bahwa penghapusan mural tersebut bukan berkaitan dengan pencapaian Marquez, melainkan karena kerusakan pada dinding yang menopang lukisan sehingga perlu dilakukan pemulihan fasad bangunan.

Sebagai pengganti, pihak sirkuit memasang layar berukuran 64 meter persegi yang tetap menampilkan karya seni Valentino Rossi sekaligus berbagai konten lain mengenai sejarah dan perkembangan dunia balap motor.

Manajer umum Ricardo Tormo, Nicolas Collado, menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati Rossi sebagai pembalap legendaris yang memilih sirkuit tersebut untuk mengakhiri kariernya di MotoGP.

Pemasangan layar baru itu juga menjadi upaya sirkuit untuk mengembangkan penghormatan kepada para tokoh balap motor melalui ruang visual yang lebih dinamis dan dapat diperbarui.

Selain menampilkan kembali mural Rossi, layar tersebut berpeluang menampilkan berbagai momen bersejarah serta perkembangan terbaru MotoGP, termasuk pencapaian para pembalap yang turut membentuk sejarah olahraga tersebut.