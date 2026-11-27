JawaPos.com – Marc Marquez secara mengejutkan mengumumkan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2026, hanya beberapa hari setelah meraih gelar juara dunia kedelapan di Grand Prix Portugal.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (27/11), Pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun tersebut menyampaikan pengumuman itu menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix Valencia, yang menjadi balapan terakhirnya di ajang MotoGP.

Keputusan tersebut mengejutkan publik dan para pembalap di sepanjang pitlane, mengingat Marquez sebelumnya masih terikat kontrak dengan Ducati untuk menghadapi era baru regulasi mesin 850 cc.

Marquez mengumumkan keputusan pensiun melalui pesan tertulis yang ditampilkan di depan kamera televisi saat berada di garasi Ducati menjelang FP1 Valencia.

Dalam pesan tersebut, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan kariernya sekaligus berharap para penggemar menikmati perjalanan tersebut sebagaimana dirinya.

Marquez juga menegaskan bahwa dirinya telah menciptakan sejarah bersama MotoGP, setelah mengoleksi delapan gelar juara dunia di kelas utama dan 10 gelar di seluruh kelas sepanjang kariernya.

Keputusan pensiun Marquez turut mengubah rencana Ducati untuk musim mendatang, terlebih manajemen tim sebelumnya telah memastikan bahwa pembalap Spanyol itu akan tetap berlaga pada 2027.

Ducati kini belum mengumumkan sosok yang akan menggantikan Marquez, sementara pilihan pembalap yang tersedia untuk mengisi posisi tersebut dinilai terbatas.