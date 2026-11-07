Marc Marquez, Dikabarkan Akan Tinggalkan MotoGP Sebelum Kontrak Berakhir

Marc Marquez (Crash)
JawaPos.com – Marc Marquez berpeluang meninggalkan MotoGP lebih awal akibat meningkatnya tuntutan terhadap pembalap, sebagaimana diperingatkan veteran paddock Carlo Pernat.
Dilansir dari laman Crash pada Kamis (5/11), Pernat menilai perubahan pengelolaan kompetisi oleh Liberty Media serta jadwal balapan yang semakin padat dapat memengaruhi kualitas hidup para pembalap.
Pernat memperkirakan Marc Marquez berpotensi mengakhiri kariernya pada akhir musim 2027, meskipun kontrak pembalap Ducati tersebut masih berlaku hingga 2028.
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Pernat yang telah berkecimpung di dunia balap selama beberapa dekade menilai Marquez sebagai sosok luar biasa yang mampu mendominasi kompetisi selama masih aktif berlaga.
Menurut Pernat, kemenangan Marquez di Grand Prix Malaysia semakin memperkuat peluang pembalap asal Spanyol tersebut meraih gelar juara dunia ke-10 sepanjang kariernya.
Pernat beranggapan meyakini Marquez akan mempertimbangkan masa depannya setelah melihat perubahan besar dalam penyelenggaraan MotoGP di bawah kepemilikan Liberty Media.
Pernat menilai tuntutan kompetisi yang semakin berat, termasuk rangkaian latihan Jumat dan Sabtu serta 44 kali start dalam satu musim, dapat membahayakan kondisi fisik dan mental pembalap.
Pernat menyebut Marquez kemungkinan ingin mengakhiri karier balapnya dalam satu atau dua tahun mendatang demi menjaga kesehatan setelah mengalami berbagai cedera, terutama sejak 2020.
Menurut Pernat, meningkatnya tekanan dan risiko keselamatan membuat kehidupan sebagai pembalap MotoGP semakin sulit, sehingga Marquez berpotensi memilih pensiun lebih awal meskipun masih memiliki kesempatan memperpanjang kontraknya.
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Jawa Pos
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