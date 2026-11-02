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Penulis: Risma Azzah Fatin
Selasa, 3 November 2026 | 03.47 WIB

Kimi Antonelli Pecahkan 5 Rekor Bersejarah Usai Kunci Gelar Juara Dunia F1 2026

Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli) - Image

Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli)

JawaPos.com – Kimi Antonelli mencetak sejarah setelah sukses mengunci gelar juara dunia Formula 1 2026 bersama Mercedes.

Pembalap asal Italia tersebut tidak hanya menjadi juara dunia termuda sepanjang sejarah, tetapi juga menorehkan sejumlah rekor penting dalam perjalanan musim keduanya di ajang balap jet darat.

Berikut 5 rekor bersejarah F1 yang berhasil diukir Antonelli sepanjang musim 2026, seperti dilansir dari laman ABC Net pada Senin (2/11).

1.     Juara Dunia Formula 1 Termuda Sepanjang Sejarah

Kimi Antonelli mencatatkan sejarah sebagai juara dunia Formula 1 termuda setelah mengunci gelar pada usia 20 tahun 68 hari.

Ia mematahkan rekor Sebastian Vettel yang menjadi juara dunia pada usia 23 tahun 133 hari pada musim 2010. Pencapaian tersebut menjadikan Antonelli sebagai pemegang rekor baru dalam sejarah kejuaraan dunia Formula 1.

2.     Pembalap Pertama Kelahiran Abad ke-21 yang Menjadi Juara Dunia

Antonelli menjadi pembalap Formula 1 pertama yang lahir pada abad ke-21 dan berhasil meraih gelar juara dunia. 

Pembalap Mercedes tersebut lahir pada 25 Agustus 2006 dan mengukuhkan pencapaiannya setelah finis ketiga di Grand Prix Kota Meksiko. 

Keberhasilannya menandai hadirnya generasi baru dalam sejarah juara dunia Formula 1.

Editor: Hanny Suwindari
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