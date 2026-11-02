Hakim Danish Akui Keunggulan Veda Ega Pratama Usai Duel Sengit di Sepang

Hakim Danish (Instagram @hakimdanish_13)
JawaPos.com – Hakim Danish mengakui keunggulan Veda Ega Pratama dan kecepatan motor Honda setelah terlibat duel sengit dalam balapan Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11).
Dikutip dari YouTube TW Media TV pada Senin (2/10), Pembalap tuan rumah tersebut harus puas finis keempat setelah gagal merebut podium pada putaran terakhir, sementara Veda berhasil mengamankan posisi kedua di tengah persaingan ketat.
Danish menilai karakter lintasan Sepang dan keunggulan motor Honda menjadi tantangan tersendiri dalam upayanya mengalahkan para rival, termasuk pembalap Indonesia tersebut.
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Danish mengungkapkan bahwa dirinya terus berusaha mengejar para pembalap Honda yang tampil kompetitif sepanjang perlombaan.
Danish bahkan sempat melancarkan serangan pada tikungan terakhir untuk merebut posisi ketiga dari Alvaro Carpe, tetapi manuver tersebut membuatnya melebar dan kehilangan kesempatan naik podium.
Meski gagal memenuhi harapan pendukung tuan rumah, pembalap berusia 19 tahun itu mengaku puas karena telah berjuang maksimal sejak awal hingga akhir balapan.
Di sisi lain, Veda Ega Pratama berhasil menunjukkan ketangguhan dengan bangkit dari posisi kedelapan dan mempertahankan persaingan hingga putaran terakhir.
Pembalap Honda Team Asia tersebut akhirnya meraih podium kedua, sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik dalam musim debutnya di kelas Moto3 setelah sebelumnya finis ketiga di Grand Prix Brasil.
Hasil tersebut membuat Veda mengoleksi 131 poin dan menempati peringkat ketujuh klasemen sementara, sedangkan Danish berada di posisi kesembilan dengan 116 poin sebelum keduanya melanjutkan persaingan di Grand Prix Qatar pada 6–8 November 2026.
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