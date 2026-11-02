Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Selasa, 3 November 2026 | 03.45 WIB

Hakim Danish Akui Keunggulan Veda Ega Pratama Usai Duel Sengit di Sepang

Hakim Danish (Instagram @hakimdanish_13) - Image

Hakim Danish (Instagram @hakimdanish_13)

JawaPos.com – Hakim Danish mengakui keunggulan Veda Ega Pratama dan kecepatan motor Honda setelah terlibat duel sengit dalam balapan Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11).

Dikutip dari YouTube TW Media TV pada Senin (2/10), Pembalap tuan rumah tersebut harus puas finis keempat setelah gagal merebut podium pada putaran terakhir, sementara Veda berhasil mengamankan posisi kedua di tengah persaingan ketat.

Danish menilai karakter lintasan Sepang dan keunggulan motor Honda menjadi tantangan tersendiri dalam upayanya mengalahkan para rival, termasuk pembalap Indonesia tersebut.

Danish mengungkapkan bahwa dirinya terus berusaha mengejar para pembalap Honda yang tampil kompetitif sepanjang perlombaan.

Danish bahkan sempat melancarkan serangan pada tikungan terakhir untuk merebut posisi ketiga dari Alvaro Carpe, tetapi manuver tersebut membuatnya melebar dan kehilangan kesempatan naik podium.

Meski gagal memenuhi harapan pendukung tuan rumah, pembalap berusia 19 tahun itu mengaku puas karena telah berjuang maksimal sejak awal hingga akhir balapan.

Di sisi lain, Veda Ega Pratama berhasil menunjukkan ketangguhan dengan bangkit dari posisi kedelapan dan mempertahankan persaingan hingga putaran terakhir.

Pembalap Honda Team Asia tersebut akhirnya meraih podium kedua, sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik dalam musim debutnya di kelas Moto3 setelah sebelumnya finis ketiga di Grand Prix Brasil.

Hasil tersebut membuat Veda mengoleksi 131 poin dan menempati peringkat ketujuh klasemen sementara, sedangkan Danish berada di posisi kesembilan dengan 116 poin sebelum keduanya melanjutkan persaingan di Grand Prix Qatar pada 6–8 November 2026.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Veda Ega Pratama Ungguli Hakim Danish dan Lolos Langsung ke Q2 Moto3 GP Malaysia - Image
Moto GP

Veda Ega Pratama Ungguli Hakim Danish dan Lolos Langsung ke Q2 Moto3 GP Malaysia

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.01 WIB

Hasil FP2 Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Posisi 11, Hakim Danish Terpuruk di P25 - Image
Sports

Hasil FP2 Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Posisi 11, Hakim Danish Terpuruk di P25

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026: Veda Ega Pratama Ditempel Ketat Hakim Danish - Image
Sports

Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026: Veda Ega Pratama Ditempel Ketat Hakim Danish

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.35 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore