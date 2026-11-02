Max Verstappen Raih Kemenangan Dramatis di F1 Meksiko Usai Duel Sengit dengan Lewis Hamilton

Max Verstappen (Bein Sports)
JawaPos.com – Max Verstappen berhasil menaklukkan Grand Prix Meksiko 2026 setelah melewati balapan penuh drama di Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Pembalap Red Bull Racing tersebut meraih kemenangan ketiganya musim ini setelah terlibat persaingan sengit dengan Lewis Hamilton yang finis kedua dengan selisih waktu hanya 0,799 detik.
Verstappen memanfaatkan sejumlah insiden dan kesalahan strategi Ferrari untuk mengamankan kemenangan, meski harus memulai balapan dari posisi kelima.
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Persaingan berlangsung ketat sejak awal ketika Charles Leclerc dan Hamilton terlibat duel yang membuka peluang bagi Verstappen untuk merangsek ke posisi kedua.
Situasi semakin menguntungkan pembalap Belanda itu setelah Leclerc menerima penalti lima detik akibat keluar lintasan saat bertarung dengan rekan setimnya, sebelum kecelakaan Valtteri Bottas memicu bendera merah dan penghentian balapan.
Setelah perlombaan dimulai kembali, Verstappen mampu mempertahankan posisinya hingga insiden Arvid Lindblad memunculkan Safety Car pada tahap akhir dan membuat persaingan semakin menegangkan.
Pada putaran terakhir, Hamilton terus memberikan tekanan, tetapi Verstappen mampu mempertahankan keunggulan hingga melewati garis finis sebagai pemenang.
Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga sekaligus memastikan gelar juara dunia Formula 1 2026 bersama Mercedes, sedangkan Charles Leclerc dan Lando Norris masing-masing finis keempat dan kelima.
Sementara itu, Sergio Pérez yang kembali tampil di hadapan publik Meksiko bersama Cadillac harus puas menempati posisi ke-17 dalam balapan yang kembali menegaskan ketangguhan Verstappen di tengah persaingan sengit.
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