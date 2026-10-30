Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.32 WIB

Marco Simoncelli Dikenang Lewat Penghormatan Khusus di GP Malaysia Usai 15 Tahun Kepergiannya

Marco Simoncelli pada tahun 2011 (Crash) - Image

Marco Simoncelli pada tahun 2011 (Crash)

JawaPos.com – Orang tua mendiang Marco Simoncelli menyampaikan penghormatan mengharukan untuk mengenang putra mereka menjelang Grand Prix Malaysia 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (30/10), Paolo Simoncelli bersama istrinya, Rossella, dan tim SIC58 Squadra Corse membagikan pesan khusus melalui media sosial pada Kamis, disertai foto plakat yang terpasang di lokasi kecelakaan fatal sang pembalap.

Dalam pesan tersebut, mereka menuliskan bahwa beberapa tempat menyimpan kenangan yang tidak akan pernah pudar dan Marco akan selalu berada di hati mereka.

Simoncelli meninggal dunia pada 23 Oktober 2011 setelah mengalami kecelakaan fatal pada putaran kedua Grand Prix Malaysia di Sirkuit Internasional Sepang.

Pembalap asal Italia tersebut mengembuskan napas terakhir pada usia 24 tahun setelah menjalani debut MotoGP bersama Gresini Honda pada 2010.

Sebelum meninggal dunia, Simoncelli telah mencuri perhatian melalui gaya balap agresif dan kepribadiannya yang khas, serta pernah meraih gelar juara dunia kelas 250cc pada 2008.

Kenangan terhadap Simoncelli terus hidup dalam komunitas MotoGP, termasuk melalui berbagai penghormatan yang diberikan setiap kali kejuaraan kembali digelar di Sepang.

Paolo Simoncelli juga mendirikan tim SIC58 Squadra Corse untuk mengenang putranya, sementara Sirkuit Dunia Misano resmi menggunakan nama Simoncelli pada 2012.

Selain itu, para pembalap MotoGP rutin mengunjungi plakat di lokasi kecelakaan sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang dikenal dengan julukan SuperSic tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
F1: George Russell Gagal Finis di Sepang, Peluang Juara Dunia 2026 Makin Tipis - Image
Sports

F1: George Russell Gagal Finis di Sepang, Peluang Juara Dunia 2026 Makin Tipis

Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.45 WIB

Max Verstappen Raih Kemenangan Perdana 2026, Red Bull Cetak Sejarah - Image
Sports

Max Verstappen Raih Kemenangan Perdana 2026, Red Bull Cetak Sejarah

Senin, 5 Oktober 2026 | 22.00 WIB

F1: Mercedes Tahan Upgrade di Baku, Paket Baru Dibawa ke GP Malaysia - Image
Sports

F1: Mercedes Tahan Upgrade di Baku, Paket Baru Dibawa ke GP Malaysia

Kamis, 24 September 2026 | 23.13 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore