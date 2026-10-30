Marco Simoncelli Dikenang Lewat Penghormatan Khusus di GP Malaysia Usai 15 Tahun Kepergiannya

Marco Simoncelli pada tahun 2011 (Crash)
JawaPos.com – Orang tua mendiang Marco Simoncelli menyampaikan penghormatan mengharukan untuk mengenang putra mereka menjelang Grand Prix Malaysia 2026.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (30/10), Paolo Simoncelli bersama istrinya, Rossella, dan tim SIC58 Squadra Corse membagikan pesan khusus melalui media sosial pada Kamis, disertai foto plakat yang terpasang di lokasi kecelakaan fatal sang pembalap.
Dalam pesan tersebut, mereka menuliskan bahwa beberapa tempat menyimpan kenangan yang tidak akan pernah pudar dan Marco akan selalu berada di hati mereka.
Simoncelli meninggal dunia pada 23 Oktober 2011 setelah mengalami kecelakaan fatal pada putaran kedua Grand Prix Malaysia di Sirkuit Internasional Sepang.
Pembalap asal Italia tersebut mengembuskan napas terakhir pada usia 24 tahun setelah menjalani debut MotoGP bersama Gresini Honda pada 2010.
Sebelum meninggal dunia, Simoncelli telah mencuri perhatian melalui gaya balap agresif dan kepribadiannya yang khas, serta pernah meraih gelar juara dunia kelas 250cc pada 2008.
Kenangan terhadap Simoncelli terus hidup dalam komunitas MotoGP, termasuk melalui berbagai penghormatan yang diberikan setiap kali kejuaraan kembali digelar di Sepang.
Paolo Simoncelli juga mendirikan tim SIC58 Squadra Corse untuk mengenang putranya, sementara Sirkuit Dunia Misano resmi menggunakan nama Simoncelli pada 2012.
Selain itu, para pembalap MotoGP rutin mengunjungi plakat di lokasi kecelakaan sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang dikenal dengan julukan SuperSic tersebut.
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