Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.27 WIB

Pembalap MotoGP Bersatu Menentang Grand Prix Qatar di Tengah Konflik Timur Tengah

MotoGP Qatar (Crash) - Image

MotoGP Qatar (Crash)

JawaPos.com – Para pembalap MotoGP semakin bersatu menentang penyelenggaraan Grand Prix Qatar di tengah ketidakpastian keamanan akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di kawasan Teluk.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Meski sebagian besar pembalap menyuarakan keberatan, Alex Marquez menilai balapan tersebut kemungkinan tetap berlangsung sesuai jadwal setelah sebelumnya ditunda dari April.

Keputusan resmi mengenai kelanjutan Grand Prix Qatar diperkirakan segera diumumkan, sementara risiko keamanan dan kemungkinan penutupan wilayah udara masih menjadi perhatian tim serta penyelenggara.

Alex Marquez mengungkapkan bahwa para pembalap kini memiliki pandangan yang lebih seragam dibandingkan sebelumnya, meskipun belum seluruh peserta menyepakati sikap yang sama.

Para pembalap telah mengadakan pertemuan di Australia dan kembali berdiskusi di Kuala Lumpur pada Rabu untuk menyampaikan keberatan serta meminta jaminan keselamatan kepada Carlos Ezpeleta selaku pimpinan MotoGP Group.

Menurut Alex, persatuan tersebut penting bagi masa depan para pembalap, terutama generasi muda yang membutuhkan wadah bersama untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada penyelenggara.

Keraguan terhadap penyelenggaraan Grand Prix Qatar juga muncul dari sejumlah tim dan pabrikan, termasuk Yamaha yang menurut Alex Rins belum memastikan keikutsertaannya hingga Rabu.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan akhir tidak hanya berkaitan dengan sikap para pembalap, tetapi juga kesiapan tim menghadapi potensi gangguan perjalanan dan keamanan di kawasan tersebut.

Meskipun penolakan semakin kuat, belum ada kepastian bahwa Grand Prix Qatar akan dibatalkan sehingga seluruh pihak masih menunggu keputusan resmi penyelenggara.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Imola Berpotensi Gantikan GP Qatar dan Abu Dhabi, Siap Jadi ‘Plan B’ - Image
Sports

Imola Berpotensi Gantikan GP Qatar dan Abu Dhabi, Siap Jadi ‘Plan B’

Minggu, 27 September 2026 | 01.02 WIB

Situasi Timur Tengah Mengkhawatirkan, Duel Timnas Indonesia vs Yordania Terancam Batal - Image
Sepak Bola Indonesia

Situasi Timur Tengah Mengkhawatirkan, Duel Timnas Indonesia vs Yordania Terancam Batal

Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.13 WIB

JAL dan ANA Naikkan Biaya Tambahan Bahan Bakar pada November, Harga Tiket Naik - Image
Travelling

JAL dan ANA Naikkan Biaya Tambahan Bahan Bakar pada November, Harga Tiket Naik

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17.12 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore