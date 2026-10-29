Pembalap MotoGP Bersatu Menentang Grand Prix Qatar di Tengah Konflik Timur Tengah

MotoGP Qatar (Crash)
JawaPos.com – Para pembalap MotoGP semakin bersatu menentang penyelenggaraan Grand Prix Qatar di tengah ketidakpastian keamanan akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di kawasan Teluk.
Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Meski sebagian besar pembalap menyuarakan keberatan, Alex Marquez menilai balapan tersebut kemungkinan tetap berlangsung sesuai jadwal setelah sebelumnya ditunda dari April.
Keputusan resmi mengenai kelanjutan Grand Prix Qatar diperkirakan segera diumumkan, sementara risiko keamanan dan kemungkinan penutupan wilayah udara masih menjadi perhatian tim serta penyelenggara.
Alex Marquez mengungkapkan bahwa para pembalap kini memiliki pandangan yang lebih seragam dibandingkan sebelumnya, meskipun belum seluruh peserta menyepakati sikap yang sama.
Para pembalap telah mengadakan pertemuan di Australia dan kembali berdiskusi di Kuala Lumpur pada Rabu untuk menyampaikan keberatan serta meminta jaminan keselamatan kepada Carlos Ezpeleta selaku pimpinan MotoGP Group.
Menurut Alex, persatuan tersebut penting bagi masa depan para pembalap, terutama generasi muda yang membutuhkan wadah bersama untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada penyelenggara.
Keraguan terhadap penyelenggaraan Grand Prix Qatar juga muncul dari sejumlah tim dan pabrikan, termasuk Yamaha yang menurut Alex Rins belum memastikan keikutsertaannya hingga Rabu.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan akhir tidak hanya berkaitan dengan sikap para pembalap, tetapi juga kesiapan tim menghadapi potensi gangguan perjalanan dan keamanan di kawasan tersebut.
Meskipun penolakan semakin kuat, belum ada kepastian bahwa Grand Prix Qatar akan dibatalkan sehingga seluruh pihak masih menunggu keputusan resmi penyelenggara.
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