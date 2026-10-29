Marc Marquez Waspadai Jorge Martin yang Cedera dalam Perebutan Gelar Juara Dunia MotoGP di Sepang

JawaPos.com – Marc Marquez tetap mewaspadai Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP menjelang Grand Prix Jepang di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Pembalap Ducati tersebut menilai Martin masih berpotensi tampil cepat meskipun mengalami patah tulang pergelangan tangan akibat kecelakaan di Phillip Island, Australia.

Marquez juga menyambut kembalinya rivalnya ke lintasan setelah Martin dinyatakan layak mengikuti sesi latihan bebas pertama pada Jumat, meskipun proses pemulihan cedera biasanya membutuhkan waktu empat hingga lima minggu.

Marquez menegaskan bahwa pembalap yang telah dinyatakan layak secara medis tetap memiliki kemampuan untuk bersaing, termasuk Martin yang dikenal memiliki kecepatan tinggi di lintasan.

Marquez memperkirakan rivalnya tersebut akan tetap kompetitif apabila mampu mengikuti balapan di Sepang, terutama setelah keduanya terlibat persaingan ketat dalam perebutan posisi terdepan pada Sprint Race di Phillip Island.

Dalam balapan tersebut, kesalahan Martin membuka peluang bagi Marquez untuk meraih kemenangan sekaligus mengambil alih posisi teratas klasemen sementara dengan keunggulan 10 poin.

Memasuki empat putaran terakhir musim ini, Marquez mengaku tetap mempertahankan pendekatan yang sama dengan berusaha memberikan kemampuan terbaik pada setiap sesi, tetapi menyadari bahwa persaingan gelar kini menuntut keberanian mengambil risiko.

Marquez juga mewaspadai kecepatan dua pembalap pabrikan Aprilia dan menilai kondisi cuaca di Sepang dapat memengaruhi jalannya persaingan.